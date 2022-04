Tout ce qu’il faut savoir avant le Tour du Jura 2022

Publié le 15/04/2022 18:00

Le Tour du Jura 2022 aura lieu ce samedi. Les coureurs partiront pour une course vallonnée de 169,8 km à travers le département.

Cosnefroy, vainqueur du Tour du Jura 2021. | © Tour du Jura Cycliste

Ce samedi 16 avril aura lieu la 16ème édition du Tour du Jura. Créée en 2006, cette épreuve fait partie du calendrier UCI Europe Tour depuis 2017. Comme l’an passé, elle a lieu le lendemain Classic Grand Besançon Doubs, qui a lieu ce vendredi. L’an passé, c’est Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team) qui s’était imposé lors du Tour du Jura. Il avait devancé Simone Velasco (Gazprom-RusVelo) et Valentin Madouas (Groupama FDJ).

Le parcours du Tour du Jura 2022

Parcours Tour du Jura 2022. | © Tour du Jura Cycliste

Le profil du Tour du Jura 2022

Profil Tour du Jura 2022. | © Tour du Jura Cycliste

Les coureurs engagés ce samedi partiront pour 169,8 km avec plus de 2500 mètres de dénivelé positif. Un parcours usant, aux allures de classique, qui devrait convenir aux puncheurs. Les 90 derniers kilomètres de l’étape ne laisseront aucun répit aux coureurs avec une succession de montées et de descentes. L’arrivée dans les rues de Nozeroy se fera en haut d’un talus avec des passages à 14%. Comme l’an passé, on devrait assister à une course de mouvement. Le parcours est propice à une arrivée en petit comité.

Nos favoris pour le Tour du Jura 2022

À noter également, la présence d'Élie Gesbert (Arkéa Samsic), Jesus Herrada (Cofidis), Steff Cras (Lotto Soudal), Tim Wellens (Lotto Soudal), Axel Zingle (Cofidis) et Rudy Molard (Groupama FDJ).

Comment suivre la course ?

Le Tour du Jura sera diffusé sur la chaîne l’Équipe dès 12h00. À l’arrivée de la course, Vélo 101 vous proposera également un flash à retrouver sur notre site internet pour résumer la course.