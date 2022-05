Tout savoir avant les 4 jours de Dunkerque

Publié le 03/05/2022 11:53

La 66ème édition des Quatre Jours de Dunkerque-Grand Prix des Hauts de France aura lieu du mardi 3 au dimanche 8 mai. Les coureurs partiront pour 6 étapes à travers la région.

Mike Teunissen, vainqueur de l'épreuve en 2019. | © 4 Jours de Dunkerque

Annulés en 2020 et en 2021, les 4 jours de Dunkerque sont de retour en 2022. La course, au calendrier UCI Pro Series, débute ce mardi. Lors de la dernière édition de l’épreuve en 2019, Mike Teunissen (Jumbo-Visma) s’était imposé devant son coéquipier Amund Grøndahl Jansen et Jens Keukeleire (Lotto-Soudal).

Le parcours des 4 Jours de Dunkerque 2022

Parcours des 4 jours de Dunkerque 2022. | ©4joursdedunkerque

1ère étape : Dunkerque - Aniche (161,1 km)

Étape 1 | ©4joursdedunkerque

2ème étape : Béthune - Maubeuge (181,5 km)

Étape 2 | ©4joursdedunkerque

3ème étape : Péronne - Mont Saint Éloi (170 km)

Étape 3 | ©4joursdedunkerque

4ème étape : Mazingarbe - Aire-sur-la-Lys (174,8 km)

Étape 4 | ©4joursdedunkerque

5ème étape : Roubaix - Cassel (183,7 km)

Étape 5 | ©4joursdedunkerque

6ème étape : Ardres - Dunkerque (182,9 km)

Comment suivre les 4 jours de Dunkerque 2022 ?

Toutes les étapes seront diffusées sur les antennes d’Eurosport dès 15h. La course sera diffusée sur internet (www.corsairetv.fr) mais aussi sur la page Facebook de Corsaire TV.