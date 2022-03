Ukraine : l’UCI prend des mesures fortes contre la Russie et la Biélorussie

Publié le 01/03/2022 20:55

Réuni aujourd’hui en session extraordinaire, le comité directeur de l’UCI a décidé des mesures fortes de soutien des cyclistes ukrainiens. Des sanctions ont aussi été prises contre la Russie et la Biélorussie.

Après les décisions fortes prises par le Comité International Olympique (CIO), l’Union Cycliste Internationale se devait de réagir. Le comité directeur de l’organisation s’est réuni aujourd’hui dans une session extraordinaire pour étudier leur position. Bien que rappelant être une organisation politiquement neutre, l’UCI s’est montrée préoccupée par la situation en Ukraine et a décidé d’apporter son soutien à la communauté cycliste ukrainienne. Le comité directeur de l’organisation a aussi décidé de sanctionner les athlètes russes et biélorusse. Voici les décisions prises par le comité directeur de l’UCI qui viennent d’être communiquées.

L’UCI offre un soutien aux cyclistes ukrainiens

L’organisation internationale du cyclisme a décidé, durant cette session extraordinaire, d’offrir son soutien aux cyclistes ukrainiens. L’UCI a ainsi proposé à ces derniers de les accueillir au Centre Mondial du Cyclisme UCI (CMC), son centre d'éducation et d'entraînement à Aigle (Suisse). Une rencontre entre le président de l’UCI, celui de l’Union Européenne de Cyclisme (UEC) ainsi que le président et les représentants de la Fédération Nationale d’Ukraine de cyclisme sera organisée ce week-end durant le congrès de l’UEC qui se déroulera au Danemark. Les modalités de l’aide aux cyclistes ukrainiens seront évoquées à ce moment-là.

Des sanctions prises contre les cyclistes russes et biélorusses

Dans son communiqué disponible sur son site web, l’UCI a annoncé regretter devoir prendre des sanctions contre les athlètes russes et biélorusses mais que l’organisme se devait : « de prendre des mesures préventives dans le but d'assurer l'intégrité et la sécurité des compétitions sportives et le respect des valeurs olympiques ». L’Union Cycliste Internationale a élaboré huit sanctions qu’elle évoque ci-dessous :

1. Les équipes nationales et/ou les sélections nationales de Russie et de Biélorussie ne sont pas autorisées à participer à des épreuves du calendrier international de l'UCI, avec effet immédiat.

2. Le statut d'équipe UCI est retiré à toutes les équipes de nationalité russe ou biélorusse et l'UCI ne prendra plus en considération les demandes de statut UCI des équipes de ces deux pays. Le retrait du statut d'équipe UCI concerne les équipes suivantes :

UCI ProTeam Gazprom - RusVelo (RUS)

UCI Continental Team - Vozrozhdenie (RUS)

UCI Track Team Marathon - Tula Cycling Team (RUS)

Équipe Continentale UCI - CCN Factory Racing (BLR)

Équipe Continentale UCI - Minsk Cycling Club (BLR)

Équipe Continentale Femmes UCI - Minsk Cycling Club (BLR)

3. L'UCI retire toutes les épreuves russes et biélorusses du calendrier international UCI 2022 et ne prend en considération aucune autre demande d'inscription. Les épreuves suivantes sont concernées par le retrait du calendrier international de l'UCI :

Grand Prix de Moscou 1 : épreuve sur piste de classe 2 (20-21 mai 2022).

Granfondo de Moscou : épreuve de l'UCI Granfondo World Series (21-22 mai 2022)

Grand Prix de Moscou 2 : épreuve sur piste de catégorie 2 (22 mai 2022)

Grand Prix de Saint Pétersbourg : épreuve sur piste de catégorie 2 (26-29 mai 2022)

Cinq Cercles de Moscou : épreuve sur route de catégorie 2.2 (8-12 juin 2022)

4. Les championnats nationaux de Russie et de Biélorussie sont également retirés du calendrier international de l'UCI.

5. L'apparition de tous les emblèmes, noms, acronymes, drapeaux et hymnes liés à la Russie et à la Biélorussie est interdite lors de toutes les épreuves du Calendrier International de l'UCI. Les maillots des champions nationaux de Russie et de Biélorussie sont donc interdits.

6. Les offres des candidats russes et biélorusses pour l'organisation des épreuves de l'UCI ne seront pas prises en considération.

7. L'UCI interdit aux organisateurs des épreuves du calendrier international de l'UCI d'inviter des équipes de club, régionales ou mixtes russes et biélorusses.

8. L'UCI ne nommera pas de commissaires internationaux russes ou biélorusses aux épreuves du calendrier international de l'UCI jusqu'à nouvel ordre.

Les licenciés russes et biélorusses pourront toutefois courir

Notez toutefois que l’organisation internationale n’exclu pas les licenciés russes et biélorusse des compétitions. En effet, l’UCI précise que ces derniers pourront participer aux épreuves du calendrier international sous certaines conditions. Pour cela, ils doivent être enregistrés dans une équipe UCI qui ne soit ni russe ni biélorusse. Par ailleurs, ces athlètes russes et biélorusses pourront participer aux épreuves du calendrier international de l'UCI si l'inscription individuelle est autorisée.

Cependant, ces participations doivent se faire à titre neutre et sans référence à leur pays d’origine. Tout nom de leur pays, emblème, drapeau ou acronyme doit être retiré et faire référence à une dénomination neutre. Ces mesures ont été prises par l’UCI afin de « prendre en compte les droits contractuels des coureurs et des équipes concernés, et de ne pas pénaliser injustement les équipes qui ne sont pas russes ou biélorusses ». L’organisation internationale a par ailleurs demandé aux organisateurs de courses et aux spectateurs de respecter les athlètes russes et biélorusses pendant les épreuves.

Autres décisions prises par l’UCI

L’Union Cycliste Internationale a par ailleurs, décidé d’introduire un règlement spécifique pour les licenciés russes et biélorusses qui ont deux nationalités. Ces derniers pourront demander de changer de nationalité sportive sans restriction et avec une procédure accélérée. Quant aux coureurs issus d’une équipe sanctionnée, ils pourront s’enregistrer auprès d’une autre équipe ni russe ni biélorusse en dehors des périodes légales d’enregistrement. Des mesures spécifiques seront prochainement étudiées pour cela.

Les Fédérations Nationales russes et biélorusses ne seront pas sanctionnées ni suspendues. Par ailleurs, les membres russes et biélorusses des organes et commissions de l'UCI pourront continuer de siéger « tant qu'ils ne sont pas directement impliqués dans la violation de la Trêve Olympique ». Enfin, les marques et entreprises russes et biélorusses ne pourront plus sponsoriser des équipes cyclistes lors d’événements de l’UCI.

Finalement, l’UCI a tenu à préciser que ces mesures s’appliquent avec un effet immédiat et qu’elles resteront en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Des règles ad hoc fournissant des indications supplémentaires sur les mesures adoptées seront publiées dans les prochains jours.