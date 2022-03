Uno-X, la fougue de la jeunesse scandinave

Publié le 11/03/2022 08:25

On les connait peu, mais on les voit beaucoup. Epoustouflants en ce début de saison, les coureurs du Team Uno-X concurrencent les WorldTeams. Entre uniformité nationale et jeunesse de l’effectif, portrait de cette équipe qui monte

Uno-X Pro Cycling Team, prolongement d’une formation d’exception

Connaissez-vous Tobias Foss, le grimpeur norvégien de la Jumbo-Visma ? Ou Markus Hoelgaard, équipier modèle de la Trek Segafredo ? Si leur présent diffère, ils ont en revanche un passé en commun. En effet, tous deux ont bénéficié de la formation de l’équipe de développement locale, financée par une chaîne de distribution d’essence norvégienne, Uno-X. Repreneuse du Team Ringeriks-Kraft à l’intersaison 2016/2017, celle-ci eu pour ambition de préparer les meilleurs espoirs scandinaves à l’accès aux plus hautes sphères du cyclisme, rajeunissant ainsi l’effectif au fil des années. D’une moyenne d’âge de 28 ans en 2016, cette statistique a effectivement décru jusqu’à 24,7 en 2020. Chez Uno-X, pas de place pour les trentenaires.

Faute de moyens suffisants pour retenir des stars, inévitablement attirées par les sirènes du World Tour, l’équipe mise sur l’anticipation. Le staff scrute chaque course scandinave, chaque prouesse norvégienne, à la recherche de pépites méconnues. Son champ de recrutement s’étend des clubs locaux aux petites équipes professionnelles nationales. Une politique de performances à moyen-termes est également mise en place. A l’instar des formations continentales de développement actuelles, chaque recrue se voit accorder une poignée d’années pour démontrer son potentiel, et parvenir à taper dans l’œil de plus grosses cylindrées. Les anciens ne sont pas conservés.

Au fil des années, la jeune écurie connait quelques déceptions, mais observe aussi de vraies révélations. Tobias Foss est vraisemblablement la plus célèbre d’entre elles. Arrivé dans les rangs d’UNO-X en 2018, en provenance du Team Joker - autre fameuse formation norvégienne, cet espoir de 20 ans brille immédiatement sur les routes du Tour de l’Avenir, décrochant une neuvième place au classement général final d’une course ouverte aux moins de 23 ans. L’année suivante, il le remporte autoritairement. Dès lors, son potentiel n’est plus à prouver, et le natif de Vingrom s’envole en World Tour.

Tobias Foss avait fait partie de la première génération d'Espoirs d'UNO-X, remportant le classement général du Tour de l'Avenir en 2019, pour sa troisième participation | © Tour de l'Avenir

Victime du succès de son recrutement, Uno-X accumule les coureurs de valeur dans son effectif. Mûrissant, ceux-ci n’ont malheureusement plus leur place dans une équipe de développement. Alors le sponsor norvégien se décide à passer à l’étape supérieure. En 2020, en pleine pandémie de COVID-19, l’équipe se dédouble. Uno-X Development Team devient Uno-X Pro Cycling Team, et pendant l’hiver se forme l’Uno-X Dare Development Team. Cet engagement propulse l’équipe mère en division Continentale Pro, lui ouvrant ainsi la porte à l’export à l’étranger. Les Tours de Fjords ou de Norvège ne constitueront plus ses seules occasions de briller. Et les suiveurs s’en rendent vite compte.

Des frères Johannessen à Anthon Charming, le pouvoir de la jeunesse

Si, à partir de la saison 2021, Uno-X envoie ses coureurs à l’assaut du Vieux Continent, elle conserve son essence : celle de la fougue de la jeunesse. Les recrutements d’espoirs affluent encore, et l’équipe perpétue sa tradition d’une basse moyenne d’âge. Ce choix fort de la part des dirigeants s’inscrit pleinement au sein de l’essor du cyclisme scandinave, à laquelle elle participe et dont elle se nourrit. Toute la fleur de la région débarque ainsi entre Ringerike et Lillehammer, les communes fondatrices de l’équipe, pour propulser le maillot saumon et sang du sponsor sur de prestigieux podiums. En 2020, le danois Julius Johansen devient champion national de la discipline. Et le norvégien Martin Urianstad le copie dans son pays. L’année suivante, Jonas Hvideberg est sacré champion d’Europe Espoirs à Plouay et Tobias Halland Johannessen succède à Tobias Foss au palmarès du Tour de l’Avenir. Quatre des six membres de la sélection norvégienne du « Tour des France des Espoirs » sont d’ailleurs issus d’Uno-X. Et un cinquième, Adne Holter, 21 ans, l’a rejoint cette année.

Au total, l’équipe compte actuellement huit hommes appartement à la catégorie Espoirs, et la moitié de son effectif concourt dans les classements de jeunes. Cette saison, elle a notamment remporté ceux de l’Etoile de Bessèges et du Tour d’Oman, par l’intermédiaire respective de Tobias Halland Johannessen et Anthon Charmig.

L'effectif 2022 du Team Uno-X | © WordUp Projects

Cette caractéristique significative de l’équipe invite son manager, Jens Haugland, à opérer le rapprochement avec l’AJAX Amsterdam, vivier du football mondial. Dans un billet intitulé Identité, publié en 2020 au lancement de la Pro Team, celui-ci décrivait ses perspectives sans « le coût salarial le plus élevé, mais avec la plus grande ambition de développer la prochaine génération de coureurs. », rappelant de surcroit que « l'AFC Ajax est souvent présent en Ligue des champions. Parfois jeune et inexpérimenté, mais parfois jeune et presque impossible à battre. »

Uno-X, au nom de la Scandinavie

Un autre trait majeur de l’équipe norvégienne figure dans son recrutement exclusivement scandinave. C’est bien simple, dans l’ensemble de l’histoire de la structure, il y eu 60 norvégiens, 12 danois et 4 suédois. A ce niveau-là, cette caractéristique est particulièrement rare. D’ailleurs, l’intégration de la deuxième division du cyclisme n’a rien changé et ces valeurs, restant aux fondements de la formation. Pour ainsi dire, Uno-X a fait le choix d’une solide identité, commerciale autant que sportive, qui a le mérite de créer un groupe uni et homogène, partageant une même culture, de mêmes racines.

En fait, Uno-X est une formidable vitrine du cyclisme scandinave, en mettant en avant ses jeunes herbes, avant qu’elles n’explosent au plus haut niveau. Longtemps, le cyclisme norvégien n’exista qu’au travers d’individualités, tels Thor Hushovd, unique champion du monde norvégien à l’heure actuelle, ou Edvald Boassen Hagen. Aujourd’hui, cette équipe lui permet d’exister collectivement, en tant qu’entité.

Outre sa ProTeam et son équipe de développement, Uno-X investit également la seconde division du cyclisme féminin | © Uno-X Team

D’un point de vue commercial, cette ligne de conduite correspond exactement au marché géographique d’Uno-X. Et à l’heure de la mondialisation du cyclisme, des équipes melting-pot, elle mêle la publicité à la détection nationale. En formant de jeunes coureurs locaux, en catalysant leur progression et en permettant leur explosion, Uno-X va à la rencontre du standard de privilège national du supporter. A l’heure où les équipes françaises s’écartent diamétralement de cette stratégie, le succès de la formation norvégienne a de quoi relancer le débat à ce sujet.

Choix payants et résultats probants

En effet, dans la lancée de ses victoires en catégories de jeunes, Uno-X marche fort. Très fort. Invitée pour la première fois sur des courses majeures du calendrier continental, l’équipe norvégienne n’a pas tardé à faire parler d’elle par l’intermédiaire de ses talents. Dès l’entame du mois de février, Tobias Halland Johannessen et Anthon Charmig brillèrent simultanément sur l’Etoile de Bessèges et le Tour d’Arabie Saoudite, le premier enlevant l’étape reine, le second se classant septième du classement général final. Sur sa lancé, le danois remporta même une étape du Tour d’Oman, revêtant par la même occasion le maillot de leader, qu’il dû céder à Fausto Masnada le lendemain.

Anthon Charmig a brillamment levé les bras sur le Tour d'Oman | © Uno-X Team

Outre ses grimpeurs, l’équipe norvégienne peut aussi compter sur des classicmen de talents. Rasmus Tiller en est un, assurément. Passé par le World Tour et victime de la faillite du Team Qhubecka, le natif de Trondheim retrouve des couleurs avec Uno-X. Sixième de l’Omloop Het Nieuwsblad puis vainqueur du sprint du peloton au Samyn, il s’est imposé comme un outsider non négligeable de la saison des flandriennes en cours.

Enfin, sur les courses turques de second rang, le Team Uno-X a déjà engrangé trois succès cette saison. En effet, Tord Gudmestad a d’abord remporté le Grand Prix Megasaray à l’issue d’un sprint massif, avant que Jacob Hinsgaul ne règne sur le Tour d’Antalya, dont il s’est arrogé l’étape reine et le classement général final.

Actuelle 17e du classement UCI, le Team UNO-X a récemment reçu une invitation à participer à Paris-Roubaix, symbole de son ascension vertigineuse dans le monde du cyclisme. En plein succès, l’équipe consolide son identité et se forge un avenir riche en promesses, conservant notamment jusqu’en 2024 sa star Tobias Halland Johannessen. Son choix de rester en Norvège plutôt que s’envoler vers une grosse cylindrée souligne par ailleurs la force d’Uno-X. Plus qu’une équipe, il s’agit d’une véritable famille.

Par Jean-Guillaume Langrognet