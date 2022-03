Van Aert et Laporte, un travail d’équipe sur l’E3 Saxo Bank Classic

Publié le 25/03/2022 18:00

Après un excellent travail d'équipe, Wout van Aert a remporté aujourd’hui la E3 Saxo Bank Classic.

Travail d’équipe pour la Jumbo-Visma

Il a franchi la ligne d'arrivée avec Christophe Laporte, on se souvient de la première étape de Paris-Nice ou Roglic et Van Aert avaient accompagné Christophe Laporte pour lui offrir la victoire d’étape, aujourd’hui’hui Laporte aura rendu la pareille à Van Aert.

Le Taaienberg était indiqué comme un point crucial de la course, ce qui s'est révélé exact. Sur cette pente, Wout van Aert a attaqué avec Christophe Laporte et Tiesj Benoot. Ils ont rejoint l'échappée matinale avec quatre autres coureurs et se sont retrouvés dans le groupe de tête. Sur l'Eikenberg, ils se sont regroupés et Mike Teunissen les a rejoints, de sorte que l'équipe Jumbo-Visma occupait un quart du groupe de tête.

Au Paterberg, le champion de Belgique attaque et seul Laporte peut le suivre. A eux deux, ils ont entamé un périple de 42 kilomètres jusqu'à l'arrivée à Harelbeke. Le duo a pris une belle avance et Benoot était dans le groupe des poursuivants. Van Aert et Laporte franchissent la ligne d'arrivée main dans la main.

Les mots de Wout Van Aert et Christophe Laporte suite à l’E3 Saxo Bank Classic

Van Aert a fait l'éloge de ses coéquipiers. "Je veux remercier tout le monde dans l'équipe. C'était une performance d'équipe impressionnante. Le plan était que Christophe et moi puissions rester calmes jusqu'au Paterberg. Nous avons réussi grâce au travail acharné des autres gars. Ils nous ont beaucoup aidés."





La collaboration avec le Français a été parfaite. "Ce n'est qu'au sommet du Paterberg que je me suis rendu compte que Christophe et moi avions un écart. Nous nous sommes retrouvés dans une situation facile. Nous n'avions pas à hésiter et pouvions rouler à pleine vitesse. Au début, nous avons dû nous battre pour avoir de l'avance, mais quand nous avons commencé la Karnemelkbeekstraat avec de l'avance, je savais que les poursuivants auraient du mal. Et nous avions aussi Tiesj dans le groupe. Il n'y avait pas de discussion sur qui allait gagner. Je remercie Christophe de m'avoir offert cette victoire. Cela signifie beaucoup pour moi. Je suis fier de l'équipe, car c'est comme ça que nous voulons gagner. En courant comme ça, nous créons la meilleure chance pour tout le monde de gagner."

Laporte a estimé que le champion belge était un vainqueur plus que mérité. "L'équipe a très bien travaillé toute la journée. C'est dommage que nous ayons perdu Tosh, mais j'espère qu'il nous a quand même regardé à la télévision avec une certaine satisfaction. Nous avions un plan pour être en tête sur le Taaienberg, ce qui a bien fonctionné avec Tiesj, Wout et moi. Un deuxième point important était le Paterberg. Wout est parti à toute vapeur et j'étais à la limite. Je ne pouvais pas suivre, mais il m'attendait au sommet. C'était encore loin, donc nous devions bien rouler ensemble. Wout m'a donné la victoire à Paris-Nice, mais il était le plus fort aujourd'hui. Il méritait de gagner ici. C'est incroyable de vivre une telle expérience. Les gens le long du parcours étaient fantastiques. Surtout avec Wout comme champion de Belgique, la foule nous a soutenus partout. J'ai essayé de profiter du dernier kilomètre, mais j'étais épuisé. J'ai hâte de regarder les images télévisées."

Pour Van Aert, il s'agit de sa troisième victoire de la saison après avoir remporté l'Omloop Het Nieuwsblad et le contre-la-montre de Paris-Nice. L'équipe Jumbo-Visma compte huit victoires cette année jusqu'à présent.