Marché du vélo électrique : les chiffres clé et l’évolution attendue d’ici 2030

Publié le 03/12/2021 18:15

Encore très marginal il y a quelques années, le vélo électrique se popularise et devrait croître à une vitesse folle dans les prochaines années. Voici les chiffres clé et l’évolution du marché attendue par les spécialistes.

Qu’il s’agisse d’une simple assistance au pédalage ou d’un mode complet de propulsion, la bicyclette électrique présente de véritables avantages. Évalué à plus de 41 milliards de dollars en 2020, le marché mondial du vélo électrique (E-bike) devrait connaître une croissance impressionnante de 11,5 % tous les ans pour représenter un marché de plus de 120 milliards de dollars à l’horizon 2030 selon le rapport de l’institut « Vision Research Reports ». Tour d’horizon de ce qui pourrait bouleverser notre mode de déplacement.

Explications sur la croissance du marché du vélo électrique

Le vélo électrique est équipé d’un moteur et d’une batterie. Ces deux éléments fondamentaux permettent, selon la puissance du moteur et de la capacité de la batterie, de proposer soit une aide au pédalage soit encore une propulsion complète à l’aide d’un accélérateur permettant de s’économiser totalement du pédalage. Écologique, silencieux, se jouant des embouteillages et de l’augmentation du prix du carburant, ces dispositifs peu volumineux présentent de nombreux avantages tant en milieu urbain qu’à la campagne ou même en loisir. Certains modèles peuvent monter jusqu’à une vitesse de 45 Km/h.

L’amélioration des infrastructures cyclables dans de nombreuses villes est aussi un véritable atout générant une popularité croissante envers la bicyclette électrique qui devrait continuer à croître de façon spectaculaire dans les prochaines années. Autre avantage non négligeable pour les générations plus jeunes, la tendance est aux E-bikes connectés proposant notamment une navigation intégrée, une connexion aux médias sociaux, des systèmes antivol, un diagnostic à distance, des appels d’urgence automatique, etc. Le vélo électrique connecté a tout pour séduire la génération du tout connecté !

Inconvénients de la bicyclette électrique

Bien que moins chers qu’une voiture et ne nécessitant pas de permis de conduire, le vélo électrique souffre cependant d’un défaut majeur, son prix. Le tarif élevé d’une bicyclette électrique rebute de nombreux clients potentiels. Notez cependant qu’en France, des aides gouvernementales sont disponibles pour l’achat d’un tel dispositif qui peut aussi, dans certains cas, être couplé à des aides locales réduisant ainsi la facture. Sachez aussi qu’en Europe des systèmes de location de vélo électrique se démocratisent dans les grandes villes permettant un accès aisé à ces produits.

Autre inconvénient non négligeable, l’utilisation d’un vélo électrique est très agréable pendant les beaux jours, mais peut se révéler un calvaire les jours de mauvais temps, de forte pluie et de grand vent. Il faut aussi penser à pouvoir charger régulièrement la batterie. Enfin il faut savoir que lorsqu’une batterie arrive en fin de vie, son coût de remplacement est particulièrement élevé.

Évolution du marché de l’E-bike dans les prochaines années

Selon les experts de l’institut « Vision Research Reports », c’est le segment des vélos électriques de montagne/de randonnée devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision allant jusqu’à 2030. Ces modèles de vélos de loisir devraient effectivement connaître une grosse croissance néanmoins, c'est évidemment le marché des vélos électriques d’usage quotidien, notamment pour se rendre au travail, qui devrait continuer à occuper la plus grosse part du marché.

Le segment des batteries au lithium-ion, par type de batterie, est le plus important, car les batteries au lithium-ion sont actuellement préférées dans les vélos électriques. Ces batteries sont plus petites, durables et ont un meilleur rapport puissance/poids que les autres batteries. Ce type de batteries devrait dominer le marché dans les années à venir selon les experts.

Le marché du vélo électrique dominé par l’Asie-Pacifique

Selon le rapport de l’institut, l'Asie-Pacifique devrait être le leader du marché des vélos électriques au cours de la période de prévision. Les experts ont évalué que cette région du monde a représenté, à elle seule, environ 88 % du marché mondial du vélo électrique en 2020. Cette région est suivie par l’Europe notamment dominée par l’Allemagne. La France et l’Italie suivent dans la liste. Alors qu’en Asie la bicyclette électrique a surtout une utilisation pratique pour remplacer la voiture, en Europe, l’utilisation est aussi axée sur le loisir et le sport. L’Amérique du Nord est la troisième région du monde en termes de marché.

Les acteurs clés du marché du vélo électrique

Les experts de l’institut d’étude d’évolution du marché ont aussi mis en évidence les principaux acteurs clés du domaine, dont deux que l'on connait plutôt bien Giant et Trek !

Accell Group

Derby Cycle

Fuji-ta Bicycle Co., Ltd.

Giant Manufacturing Co., Ltd.

Jiangsu Xinri E-Vehicle Co., Ltd.

Mahindra & Mahindra Ltd. (GenZe)

Prodecotech, LLC

Tianjin Golden Wheel Group Co., Ltd.

Trek Bicycle Corporation

Yamaha Motor Co. Ltd.