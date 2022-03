On découvre la collection « Off bike » de chez MAAP

Publié le 11/03/2022 14:30

Dès le début, MAAP a consacré son talent à la création de produits bien conçus, rentrons plus en détail dans cette collection urbaine.

Une collection de vêtements techniques conçus pour les trajets vélotaf de tous les jours, avec un style et des matériaux qui permettent d’obtenir une ligne de vêtements performant sur le vélo et confortables et urbains en dehors. Prise en main de quelques produits.

La marque de melbourne, fondée en 2014 par des fondateurs venant de différentes disciplines et industries - graphisme, mode, conception de vêtements techniques, a récemment donné naissance à la collection MAAP Transit Apparel.

Cette collection est née d’une volonté de la marque de créer des vêtements techniques pour les trajets à vélo, mais avec un design et une coupe s’approchant du prêt à porter traditionnel. La marque se lance donc sur un marché différent du vêtement technique cycliste haut de gamme auquel nous sommes habitués, mais met à profit son expertise pour cette gamme que l’on pourrait surnommer « hybride »

La surchemise Maap

Cette surchemise légère a été créée avec le tissu « 4 way stretch » permet une liberté complète de mouvement, très légère et agréable à porter elle protège des éléments tout en étant très respirante, mais ne vous tiendra pas chaud.

On retrouve des détails réfléchissants qui offrent une visibilité supplémentaire pour les déplacements en ville. Le tissu léger, imperméable, coupe-vent offre un rapport chaleur/poids intéressant, mais cette surchemise est à réserver aux températures douces sans aucun doute. À noter qu’elle sera une alliée en tout temps, car très versatile, hormis en cas de très grosse pluie.

Le point fort de cette gamme est qu’elle a été conçue par des cyclistes pour des cyclistes. Cette collection est fabriquée à partir de matériaux qui sont respirants, qui évacuent la transpiration et sont antimicrobiens. La marque s’est associée à des spécialistes du textile orienté perfromance tels que Primaloft®, Polartec® et Drirelease® pour créer de nouveaux tissus et proposer de vrais produits techniques dans une collection prêt à porter.

La doudoune « Equip » Primaloft

Il s’agit de la veste la plus couvrante et la plus chaude de la gamme, développée avec une isolation en Primaloft® et un revêtement externe déperlant résistant à la pluie. La veste dispose d’une capuche parfaitement adaptée à l’utilisation d’un casque, les poignets sont équipés d’un manchon que vous pouvez caler sous vos gants d’hiver et un système d’élastique d’ajustement vous permet d’ajuster la base de la veste et la capuche.

A l’usage la fonction coupe vent est très efficace et l’isolation thermique est très bonne. L’équilibre entre chaleur et respirabilité est respecté et cette veste vous accompagnera aussi bien sur un trajet à vélo que sur une balade à pied.

Le tee shirt à manches longues « Shift Dry »

Le T-shirt à manches longues Shift Dry Maap est fabriqué à partir de matériaux respirants, doux au toucher, presque infroissable et résistant au boulochage, qui évacuent la transpiration et sont antimicrobiens. Il est très confortable à porter et garde une belle forme même après plusieurs lavages.