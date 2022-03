Bike check : Le Orbea Oiz 2022 du team KMC-Orbea en détail

Publié le 18/03/2022 15:00

Le Team KMC Orbea, avec plus de 20 ans d'existence, fait éminemment partie du paysage du cross-country au niveau mondial.

Equipe cycliste professionnelle Elite elle dispute les courses XC du calendrier international de mountain bike UCI et peut se targuer de belles victoires.

Aujourd’hui on s’intéresse au vélo qui sera utilisé tout au long de la saison 2022 par le team. Il s’agit du Orbea OIZ, avec un cadre à 2080g en taille M avec amortisseur (bénéficiant de la technologie I-line permettant de totalement intégrer le câble de verrouillage dans le cadre), le OIZ OMR possède des bases de 435mm, c’est 5mm de plus par rapport au OMX permettent de gagner en stabilité et un petit peu en confort sur les courses longues.

Le point de pivot au niveau de l’axe arrière a été supprimé et le carbone des haubans travaillé pour offrir une plus grande flexibilité, un gain de poids et une conception plus simple. Il en ressort plus de rigidité latérale et une sensation de précision au pilotage accentuée.





Le montage détaillé du Orbea OIZ Omr