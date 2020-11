Publié le 15/11/2020 12:30

La 4ème étape est au programme de ce nouvel épisode de notre carnet de route, c’est l’étape reine avec l’ascension de la Sierra de los Filabres. Au programme également, les interviews de Sylvain Chavanel et Miguel Indurain.

Jeudi 5 novembre :

Ce matin les vestes de pluie et coupes-vents sont de sortie sur la ligne départ, la pluie, très rare dans la région, s’est pourtant invitée cette nuit, frappant les bâches de nos tentes et collant au sol la poussière des allées du « Far-West camp ».

Le départ est donné sous le sec, mais les gros nuages noirs encore présents dans le ciel restent menaçants et inquiètent les vététistes sachant qu’il va falloir monter à 2000m d’altitude. En effet, cette étape montagneuse déjà redoutée de tous avec ses 106 Km et pas moins de 2307 m de D+, l’est encore plus avec cette météo capricieuse.

TITAN 2020_Denivelé étape 4

Les premiers kilomètres s’effectuent sur une route asphaltée et sont neutralisés, chaque vague est précédée par une voiture de l’organisation afin d’assurer la sécurité des coureurs. La course est lancée sur une piste en terre et les premières pentes arrivent très vite, après moins de 10 Km, alors qu’une pluie fine fait son retour.

L’ascension de la Sierra de los Filabres ne propose que peut de moments de répit, parfois entrecoupée par la traversée des petits villages dans lesquels nous sommes applaudis par les locaux, mais l’ascension est longue et difficile. La dernière partie de l’ascension dans le brouillard et sous une pluie intermittente empreinte des sentiers rendus glissants par la pluie ruisselante, dans lesquels il est parfois nécessaire de pousser le vélo.

Enfin le sommet se présente avec l’arche du « Skoda challenge », récompensant les meilleurs temps sur une portion de l’ascension, mais les grands signent des officiels nous font comprendre que la course ou plutôt le chronomètre est stoppé ici. Nous apprendrons plus tard que la descente prévue initialement était rendue trop dangereuse par la pluie. Mais il faut bien rentrer au camp, et c’est par une longue descente asphaltée digne d’un col des Alpes, que nous rejoindrons le tracé GPS initial, pour rentrer au camp par les pistes.

Retrouvez ci-dessous en vidéo, un résumé de cette avant-dernière journée :

Au soir de cette avant-dernière étape, nous avons pu recueillir les interviews de 2 grands champions, anciens professionnels sur route, présents au départ de cette édition 2020, le Français Sylvain Chavanel et l’Espagnol Miguel Indurain, 5 fois vainqueur du Tour de France.

Sergio Mantecon prend le pouvoir sur cette quatrième étape, il franchit le sommet du col avec 1’26’’ sur l’ancien professionnel, deuxième du Giro 2010, le grimpeur Espagnol David Arroyo. Josep Betalu concède 1’55’’ et perd la tête du général.

Chez les filles, l’imbattable Claudia Galicia l’emporte une nouvelle fois, avec plus de 12’ d’avance sur sa dauphine Silvia Roura (Esp.) et plus de 16’ sur Ramona Gabriel (Esp.)

Retrouvez les classements des top 10 de l’étape et du général hommes et femmes ci-dessous et plus en détails sur le site de l’épreuve : https://www.titandesert.com/fr/classements/etape-4/individuel

Classements hommes :

Classements femmes :