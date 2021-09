Coupe du Monde de DH 2021 : Valentina Höll et Loïc Bruni sacrés à Snowshoe

Publié le 20/09/2021 11:20

Ce week-end se tenait la finale de la Coupe du Monde de DH à Snowshoe en Virginie Occidentale et le moins que l’on puisse dire est que cette finale aura chamboulé le classement établi.

Les leaders avant cette épreuve Myriam Nicole chez les femmes et Thibault Daprela chez les hommes avaient une solide avance et pouvaient légitimement espérer décrocher la victoire mais beaucoup de choses pouvaient arriver sur cette double étape Américaine et nous avons été servis car ce sont Loïc Bruni et Vali Höll qui ont été sacrés.

Loïc Bruni | © Red Bull content pool



Grande première pour Valentina Höll

L’Autrichienne était très attendue depuis son arrivée chez les juniors il y a deux ans, Valentina Höll a enfin concrétisé sur une étape de Coupe du monde. Myriam Nicole qui semblait intouchable

a perdu du temps sur la première des deux étapes disputées à Snowshoe. En chutant, la Française avait redonné espoirs à ses concurrentes, dont Camille Balanche et Valentina Höll. Restait donc pour la rideuse du team Commencal à arriver au bout de son run sans chuter et aller chercher une des quatre premières places pour pouvoir remporter le deuxième général de la Coupe du Monde après son premier sacre en 2017. Mais trop optimiste sur un virage à plat elle n’a pas su éviter la chute et à l’arrivée une septième place pour la Française qui laissait non seulement échapper la victoire, mais également le titre au général, qui revenait donc à l’Autrichienne.

Valentina Höll | © Red Bull content pool

Après deux saisons en élites, Valentina Höll décroche déjà son premier titre en Coupe du Monde. Malgré tout , l’Autrichienne manque encore de régularité, elle qui a chuté à plusieurs reprises cette année. Mais sa vitesse de pointe sur les deux dernières étapes américaines et la double erreur de Myriam Nicole ont suffi à sa victoire cette saison.

Loïc Bruni signe le meilleur temps

Chez les hommes, ils étaient nombreux à avoir chuté, crevé ou fait une erreur lors des qualifications : Greg Minnaar a renoncé à la finale à cause d’une épaule droite douloureuse, Thibaut Daprela, le leader de la Coupe du Monde avant la première épreuve du week-end a lourdement chuté dans un pierrier au point de casser sa roue qui a explosé sur l’impact. Il est de nouveau allé à terre vendredi lors des qualifications. Un crash lourd de conséquence (pouce cassé et péroné fracturé) qui l’a empêché de s’aligner lors de la finale de samedi.

En finale, les temps ont été très serrés entre tous les riders et les améliorations se sont faites progressivement à coup de dixièmes de secondes. Angel Suarez a été le premier a signé un chrono de référence, battu seulement par Troy Brosnan pour deux dixièmes. Reece Wilson a perdu toute chance de bien figurer après avoir cassé sa chaine sur le plat. Amaury Pierron (4ème) s’est rapproché de la tête avant que Loris Vergier s’engage sur la piste américaine. Malheureusement, le Français a craqué et chuté sans conséquence. Hors du coup pour le général, il ne restait alors plus que Loïc Bruni pour aller décrocher le titre qui a assuré en signant le meilleur temps.

Loïc Bruni | © Red Bull content pool

"Je n’y crois pas…" s’exclamait dans l’aire d’arrivée Loïc Bruni au micro de Red Bull TV. "Au départ, je me suis dit qu’il fallait juste que je profite et que je roule comme si je n’avais rien à perdre. J’ai tout donné, je n’ai pas failli sous la pression et je suis tellement heureux de l’emporter. Enfin ! Il y avait plein de scénarios possibles pour la victoire au général. Je savais que tout pouvait arriver. Cette année, j’ai été proche plusieurs fois de la victoire, et finalement sur la dernière course de la saison, j’arrive enfin à l’emporter. Je suis aux anges là. Pendant les premières courses, il y avait peu de monde et c’est vrai qu’on voit bien la différence avec cette étape aux Etats-Unis. C’est la folie et c’est bon de sentir le public derrière nous."