Le Roc d’Azur 2021 : Le rendez-vous des amoureux de VTT

Publié le 18/09/2021 18:00

L’ambiance et la magie du Roc d’Azur nous avaient manqué ! L’évènement est de retour après une année d’absence ! Depuis 1984, le Roc d’Azur est devenu le rendez-vous incontournable pour les passionnés de VTT.

La grande messe du VTT nous offre cinq jours d’une expérience unique et riche en émotions, en dépassement de soi et en découverte avec 33 épreuves au programme entre le 6 et le 10 octobre 2021.

Cross-country, triathlon, Enduro, vélo à assistance électrique (VAE) ou encore Gravel, le Roc d’Azur se distingue, en offrant une variété d’épreuves à la pointe des nouvelles tendances et tient à rester précurseur en proposant des concepts inédits et des nouveautés. La découverte du Massif de l’Estérel, initialement prévue pour l’édition 2020, sera encore décalée d’un an. La crise sanitaire n’a en effet pas permis de réaliser toutes les reconnaissances indispensables à une sécurité maximale sur ce nouveau territoire. Le rendez-vous avec ce massif est d’ores et déjà pris pour l’an prochain.

Lors des dernières éditions, le Roc d’Azur a innové en matière de services aux participants. Des points d’assistance mécanique sont mis en place sur le parcours pour aider les compétiteurs et les mettre dans les meilleures conditions pour vivre une expérience qui restera gravée dans les mémoires. En parallèle des épreuves, participants, spectateurs et aussi bien les enfants que les adultes peuvent profiter des animations proposées dans le Village. Le salon et ses exposants offrent aux visiteurs la possibilité de découvrir les plus grandes marques.

© A.S.O Aurelien Vialatte

L’édition 2021 du Roc d'Azur apporte 5 nouveautés :

Le Roc marathon fait désormais partie du nouveau calendrier UCI pour la série MTB Marathon UCI

Les féminines sont mises en avant avec l’intégration des épreuves Roc Dames et Espoirs Dames à la mythique course ROC D’AZUR (Le 10 octobre)

Des intervalles plus importantes entre chaque vagues pour plus de confort et de fluidité sur le parcours.

Nouveaux parcours sur le Roc Trophy avec une épreuve à Roquebrune sur Argens

Retour du Rallye Roc XC avec de nouvelles spéciales

Les visiteurs du salon auront l’occasion de partager leur passion avec tous les participants, partenaires et exposants du Roc d’Azur dans une ambiance conviviale. Le salon s’étend sur 28 000m2 avec environ 300 exposants et avait accueilli en 2019 plus de 100 000 visiteurs !

© A.S.O Thomas Maheux