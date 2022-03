Mountain Bikers Foundation : Pratiquer le VTT n’est pas un crime !

Publié le 08/03/2022 20:10

Interdictions de passage, discriminations dans l’accès aux espaces naturels, fausses accusations, pièges tendus dans les bois à certains endroits : les VTTistes sont de plus en plus confrontés à ce type de problématiques.

La Mountain Bikers Foundation est l’association nationale qui réalise de nombreuses actions pour les VTTistes, de l’aide lors de conflits d’usages, à l’entretien des sentiers en passant par le développement de la pratique du VTT, MBF est notamment soutenue par de grandes marques comme Trek, Specialized, Mavic, Santa Cruz, Dakine, DT Swiss …

L’association conduit des actions auprès des vététistes pour les sensibiliser dans leur pratique et leurs actions locales, mais aussi les accompagner dans leur pratique. L'association s'engage aussi auprès des institutions pour les aider dans leurs réflexions et éviter des interdictions de pratique par manque de connaissance, ils s'investissent donc directement sur les dossiers qui concernent l'accès aux lieux de pratique du VTT.

© ASO

Un manifeste à signer pour faire évoluer les choses

La Mountain Bikers Foundation présente un constat qui est que la législation actuelle (code de l’environnement, code forestier, code de la route...) est appliquée de manière inadaptée et parfois discriminante. Cela ne permet pas de relever efficacement les défis rencontrés sur le terrain. Un climat malsain a parfois tendance à s'installer, ce que l’association nationale n’entend pas accepter. Pour MBF et la majorité des pratiquants le VTT, est un sport respectable et respectueux de la nature, dont l’impact est faible.

Face à cela, la Mountain Biker Foundation veut agir de manière positive avec un manifeste en 8 points. A la différence d’une simple pétition, signer le manifeste vous encourage à tenir des résolutions individuellement tandis que l’association portera auprès des pouvoirs publics les revendications.

Ainsi, la MBF demande aux amoureux de la nature de s’engager à :

1. Faire preuve en toutes circonstances du plus grand respect envers les autres usagers

2. Respecter les chemins et sentiers ainsi que le milieu naturel qui nous accueille

3. À garder la nature propre en ne laissant aucun déchet derrière moi

4. Devenir un ambassadeur de mon sport et participer à la promotion du vivre ensemble

Et de la soutenir dans les revendications suivantes :

1. Que la pratique du VTT reste autorisée sur les sentiers

2. Que le partage des sentiers reste la norme entre les différents usagers

3. Que la communauté VTT soit systématiquement consultée par les pouvoirs publics et intégrée dans la gouvernance des espaces naturels

4. Que soit mis en place un cadre favorisant le respect entre les différents pratiquants, l’entretien des sentiers et la prise en compte des nouveaux besoins permettant de répondre à toute la diversité des pratiques VTT

© ASO