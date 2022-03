Pauline Ferrand-Prévot vise la Cape Epic d'Absa avec Robyn de Groot

Publié le 05/03/2022 10:00

Pauline Ferrand-Prévot est, sans aucun doute, une très grande championne. Elle a remporté les titres mondiaux de cyclisme sur route, cyclocross, VTT XC Olympique, VTT XC Marathon.

Aujourd’hui, elle a jeté son dévolu sur l'Absa Cape Epic et s'attaquera à la course avec la multiple championne sud-africaine de XC marathon, Robyn de Groot.

En 2015, Pauline Ferrand-Prévot a porté les maillots arc-en-ciel en route, en CX et en XCO. Par la suite, la championne française a ajouté les titres de championne du monde de XCO en 2019 et 2020 et le titre de championne du monde de marathon en 2019 à son impressionnant palmarès.

En 2022, elle fera ses premiers pas sur l’Isba Cape Epic pour ajouter la première course par étapes de VTT du monde à son palmarès. Bien que l'édition de cette année de l'Absa Cape Epic arrive peut-être trop tôt dans son calendrier de course par étapes, Ferrand-Prévot a, en Robyn de Groot, la partenaire idéale pour compter sur son expérience de l'Absa Cape Epic. La multiple championne sud-africaine de XCM est en effet montée quatre fois sur le podium de l'Absa Cape Epic !

Un partenariat entre Pauline Ferrand Prévot et Robyn de Groot sur la Cape Epic

Le partenariat entre les deux championnes est né grâce à leur entraîneur, Barry Austin. "Mon entraîneur, Barry, est sud-africain et est également l'entraîneur de Robyn", explique Pauline Ferrand-Prévot. "Pour mon entraînement d'hiver, il m'a proposé de participer à la Tankwa Trek, ce que j'ai fait. Je me sentais tellement bien en passant du temps en Afrique du Sud, pour ma préparation avant la saison de la Coupe du monde XCO, que nous avons eu une discussion à la fin du Tankwa Trek, et nous avons pensé que ce serait bien d'ajouter l'Absa Cape Epic à mon planning également."

"Après les Jeux olympiques, et tout ce que j'y ai appris, je voulais préparer la saison 2022 un peu différemment", a ajouté le triple champion du monde de XCO. "J'ai donc eu un gros bloc d'entraînement technique, de novembre à janvier, et maintenant il est temps pour moi de revenir à la course. Je dois me préparer à l'excitation de la compétition et aux compétences spécifiques qu'elle requiert. Courir en Afrique du Sud est la solution parfaite pour cela. Les conditions météorologiques sont idéales, le pays et les pistes sont tout simplement incroyables, le timing est excellent, et c'est nouveau pour moi. J'adore découvrir de nouvelles choses ! Si cette approche fonctionne bien en 2022 et que j'apprécie l'Absa Cape Epic cette année, pourquoi ne pas revenir dans les années à venir ?"

"D'autant plus que j'ai cette course en tête depuis quelques années maintenant", poursuit-elle. "En raison de la pandémie, puis des Jeux olympiques au cours des deux dernières années, participer n'était tout simplement pas possible. Mais c'est une course légendaire, et elle est idéale en raison des conditions météorologiques et de course, des sentiers, mais aussi du type d'effort de course qu'elle exige en tant qu'athlète et de la qualité de l'organisation."

"J'ai une super opportunité de rouler avec Robyn cette année", sourit Pauline. "Cette année, nous avons construit une équipe féminine pour la course et c'est exactement l'idée de ce que je veux apporter à BMC MTB Racing ! Je suis impatiente de commencer et de découvrir l'Absa Cape Epic maintenant. "

Un partenariat qui arrive à un tournant de la carrière de Robyn de Groot

Pour De Groot, l'opportunité de courir avec Pauline Ferrand-Prévot est arrivée à un drôle de moment. "L'année dernière a été difficile et, comme beaucoup le savent ou non, j'avais besoin de prendre du temps pour avoir une nouvelle perspective", a avoué la tenante du titre de la Swiss Epic et finisher de la Case Epic "La demande de Pauline est arrivée à un moment intéressant de ma carrière, alors que j'avais fait une pause et sans l'Absa Cape Epic dans mes plans pour 2022."

"La demande de Pauline est venue de nulle part vraiment", a souri De Groot. "Mais, une fois que j'ai entendu quels seraient les objectifs de Pauline pour sa campagne Absa Cape Epic, je lui ai dit que je serais honorée de la rejoindre. J'y ai également vu l'occasion de courir ma dernière Absa Cape Epic, alors que j'entre dans une phase de transition dans ma carrière."

"Comme je l'ai mentionné, la décision tardive de s'attaquer ensemble à l'Absa Cape Epic signifie que nous allons travailler avec ce que nous avons pour faire du mieux que nous pouvons", a déclaré la Sud-Africaine. "Nous allons prendre chaque jour comme il vient, utiliser notre expérience - Pauline n'est pas étrangère aux courses par étapes dans le sens où elle a l'expérience de la course sur route où les tours de plusieurs jours ont également fait partie de sa carrière - pour compenser le manque de travail sur le parcours que nous avons pu faire. L'Absa Cape Epic est implacable, donc si nous pouvons la terminer avec de bonnes sensations et en cochant les cases de nos objectifs, alors ce projet aura été utile."