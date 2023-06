Ce week-end avait lieu l’Unbound Gravel 2023, organisé dans le Kansas aux États-Unis. Retour sur l’un des plus grands évènements Gravel au monde.

Créé en 2006, l’Unbound Gravel est vite devenu un incontournable pour les fans de chemins empierrés du monde entier. L’idée était avant tout de créer un défi Gravel d’ultra-endurance. Comme en 2022, 6 parcours étaient au programme cette année :

XL / 350 Miles (560 km)

200 (320 km)

100 (160 km)

50 (80 km)

25 (40 km)

Junior/ 25 Miles (40 km)

Swenson Keegan remporte l’Unbound Gravel 200

C’est l’épreuve phare de l’Unbound Gravel. Lors de la création de l’évènement en 2006, la course de 200 miles (320 km) était la seule au programme. Cette année, c’est Swenson Keegan qui s’est imposé. Au terme de 10 heures et 6 minutes d’effort, la victoire s’est jouée dans les derniers mètres. Les 7 premiers se tiennent en moins de 10 secondes. Sur la ligne, l’Américain Keegan devance l’ancien coureur professionnel Petr Vakoc et Lachlan Morton. Comme l’an dernier, Laurens Ten Dam termine lui 4ème de l’épreuve.

Chez les femmes, c’est Carolin Schiff qui a remporté l’épreuve en solitaire en 11 h 46. Elle devance la tenante du titre Sofia Gomez et Sarah Sturm.

Tiffany Cromwell s’impose sur l’Unboud Gravel 100 chez les femmes

Membre de l’équipe professionnelle Canyon//SRAM Racing, Tiffany Cromwell a remporté l’Unbound Gravel 100 chez les femmes. L’Australienne a pris la 16ème place au scratch avec les hommes. La victoire est revenue à David Brower, qui a devancé Elliot Philips et Brian McCulloch en 5 h 49.

Démonstration de Logan Kasper sur l’Unbound Gravel XL

Sur le plus long parcours (350 Miles), c’est Logan Kasper qui a réalisé un numéro et s’est imposé en solitaire en 22 h 54. Il s’impose avec près de 2 heures d’avance sur Luke Hall, qui prend la deuxième place en 24 h 40. Ulrich Bartholmoes complète le podium en 25 h 00. Première femme, Kristen Logan prend la 8ème place après 26 h 06 d’effort.