Annemiek van Vleuten l’a annoncé, elle se retirera du peloton à la fin de la saison 2023. Cette immense championne a prolongé d’un an son contrat avec la Movistar Team, où elle finira sa carrière à l’âge de 40 ans. Mais la souriante et sympathique hollandaise, au talent fou, compte bien performer jusqu’au dernier moment.

Une des plus grandes championnes

Annemiek van Vleuten partira quoi qu’il arrive, avec l’un des plus beaux palmarès de l’histoire du cyclisme féminin. Ses qualités de rouleuses exceptionnelles lui ont permis de conquérir deux fois le titre de championne du monde du chrono (2017 et 2018), la médaille d’or aux derniers JO, et quatre titres nationaux. Son talent de grimpeuse l’a aussi amené à gagner deux Giro d’Italia, récoltant 11 étapes tout au long de sa carrière. La néerlandaise a aussi brillé sur les classiques. Doublement victorieuse au Tour des Flandres, à Liège-Bastogne-Liège, et sur les Strade Bianche. Championne des Pays-Bas, d’Europe, et du monde sur route, « Vleuty » a une carrière tout simplement phénoménale.

Annemiek van Vleuten (Movistar Team) : « La principale raison, comme je l’ai expliqué, de prendre ma retraite en 2023 est de le faire tout en étant au top de ma forme, de compléter ce processus d’amélioration que nous et l’équipe avons entrepris en 2021, et de rechercher de nouveaux défis dans la vie. Je suis sûr que je vais arrêter avec une petite larme à l’œil, parce que j’aime tellement ce sport, mais j’aimerais laisser le cyclisme, la partie « athlète professionnel », au sommet. »

Gagner jusqu’à la fin

Mais avant de raccrocher, Annemiek van Vleuten a encore de nombreux objectifs devant elle. Actuellement sur le Giro, où elle est la favorite, la hollandaise voudra y gagner un troisième succès après 2018 et 2019. Elle enchaînera ensuite avec le Tour de France femmes, avec des ambitions très élevées. Avant de prendre part en septembre, au challenge by la Vuelta, et ainsi participer aux trois Grands Tours la même année. Sa saison 2022 devrait se conclure par les championnats du monde en Australie, à Wollongong. Championne du monde sur l’épreuve en ligne en 2019, certain qu’Annemiek van Vleuten voudra de nouveau porter le maillot arc-en-ciel pour sa dernière année au sein du peloton.

Annemiek van Vleuten (Movistar Team) : « Sur le plan individuel, je n’avais pas envie d’arrêter maintenant – je suis toujours super motivée, tout en étant consciente qu’il y aura un moment où je devrai arrêter. Et ça me va mieux d’arrêter quand je suis encore à mon plus haut niveau, en jouant la gagne devant, dans les plus gros événements. Je veux juste finir en beauté, et le faire avec ce merveilleux groupe de personnes me semble être la bonne chose à faire. »