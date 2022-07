Le Tour de France Femmes 2022 avec Zwift s’élance ce dimanche pour 8 étapes. Voici le parcours du Tour de France Femmes.

1 – Dimanche 24 juillet / Paris Tour Eiffel > Paris Champs-Élysées (82 km)

Le même jour que la dernière étape du Tour de France hommes, les femmes auront, elles aussi, droit à une arrivée sur les Champs-Élysées. Le premier maillot jaune de cette grande boucle est donc promis aux sprinteuses avec une étape toute plate. Un point du classement de la montagne sera attribué à moins de 20 kilomètres de l’arrivée. L’étape ne fait que 81,6 km et devrait donc être nerveuse.

2 – Lundi 25 juillet / Meaux > Provins (135 km)

Nouvelle étape de sprint sur le papier entre Meaux et Provins. Le peloton s’élancera pour 136,4 km. Hormis la côte de Tigeaux en tout début d’étape, aucune autre difficulté ne sera escaladé lors de cette deuxième étape. Le sprint intermédiaire sera jugé à moins de 20 kilomètres de l’arrivée.

3 – Mardi 26 juillet 2022 / Reims > Epernay (133 km)

Pour cette troisième étape, disputée entre Reims et Épernay, les favorites de ce Tour de France femmes pourraient être à leur avantage. 4 grand prix de la montagne seront à escalader dont la côte de Mutigny (900 m à 12,2%), à 15 kilomètres de l’arrivée. Dans les 5 derniers kilomètres, le peloton empruntera le Mont Bernon (1 km à 4,6%), où des secondes de bonification seront à prendre au sommet. Il s’agit du même final que lorsque l’étape où Julian Alaphilippe s’était emparé du maillot jaune en 2019.

4 – Mercredi 27 juillet / Troyes > Bar sur Aube (126 km)

Pour cette 4ᵉ étape, les 60 premiers kilomètres devraient être plutôt calmes. En revanche, à partir de mi-parcours, 4 chemins blancs, au cœur des vignobles seront empruntés. En tout, 5 difficultés seront à escalader par le peloton, dont la côte des Bergères (1,7 km à 5,1%) et la côte du Val Perdu (1,8 km à 4%), situées dans les 10 derniers kilomètres. Avec les chemins empierrés et ces côtes au milieu des vignobles, cette étape s’annonce spectaculaire.

5 – Jeudi 28 juillet / Bar-le-Duc > Saint Dié des Vosges (175 km)

Si le profil parait bien moins éprouvant que l’étape de la veille, ce ne sera pas une étape facile pour autant. Avec 175,6 km au programme, c’est l’étape la plus longue de ce Tour de France Femmes. 3 difficultés seront escaladées par les coureuses dont le col du Haut du Bois (1,5 km à 4,9%), où des bonifications seront à prendre au sommet, situé à 20 kilomètres de l’arrivée.

6 – Vendredi 29 juillet / Saint Dié des Vosges > Rosheim (128 km)

Pour cette 6ᵉ étape, le peloton partira des Vosges pour se diriger vers le Bas-Rhin et l’arrivée qui sera jugée à Rosheim. Au programme, 129,2 km, quatre grand-prix de la montagne et un sprint bonification, qui aura lieu à moins de 30 kilomètres de l’arrivée.

7 – Samedi 30 juillet / Sélestat > le Marksteim (127 km)

À la veille de la dernière étape, changement de braquet pour les participantes avec la première étape de montagne de ce Tour de France Femmes. Elles devront grimper le Petit Ballon (9,3 km à 8,1%), le Col de Platzerwasel (7,1 km à 8,3%) et pour finir, le Grand Ballon (13,5 km à 6,7%). L’arrivée ne sera pas jugée au sommet, mais 7 kilomètres plus loin.

8 – Dimanche 31 juillet / Lure > La Planche des Belles Filles (123 km)

Cette 8ᵉ et dernière étape du Tour de France promet une belle explication entre les prétendantes au classement général. Après une première bagarre attendue la veille, 3 difficultés sont au programme. Le peloton empruntera la côte d’Esmoulières (2,3 km à 8,5%), le Ballon d’Alsace (8,7 km à 6,9%) et pour finir, la Super Planche des Belles Filles (7 km à 8,7%) et son dernier kilomètre non goudronné.

Comment suivre le Tour de France Femmes ?

La course sera à suivre chaque jour dès 14 h 30 sur France 3. Eurosport diffusera également l’épreuve.

Les coureuses à suivre :

Au général :

Annemiek van Vleuten (Movistar)

Marta Cavalli (FDJ-Suez-Futuroscope)

Mavi Garcia (UAE Team ADQ)

Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo)

Lors des étapes de sprint :