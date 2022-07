Une nouvelle équipe intégrera le peloton féminin dès 2023. Il s’agit de la formation américaine Cynisca Cycling, qui évoluera sous licence continentale.

Un projet américain

Cette nouvelle équipe participera aux courses européennes, avec une licence continentale, mais c’est bien aux États-Unis qu’est né le projet. En travaillant avec USA Cycling et plusieurs équipes nord-américaines indépendantes, la formation souhaite attirer les meilleures coureuses du continent dans ses rangs. « Pour être le meilleur au monde, il faut courir avec les meilleurs au monde. Cynisca donnera aux jeunes coureuses l’opportunité de s’entraîner et de courir sur la scène mondiale », a déclaré Marion Clignet, deux fois championne de France de cyclisme, désormais directrice sportive de Cynisca.

Pour la saison 2022, Cynisca Cycling parraine les équipes nationales féminines USA Cycling, de junior à élite. Cynisca et USA Cycling vont s’efforcer de conserver une liste d’athlètes à 70% Américaines. Des négociations sont actuellement en cours avec les meilleurs cyclistes américaines ayant fait leurs preuves en course. « Nous trouvons des cyclistes très talentueuses qui sont capables de concourir au niveau international, mais n’ont tout simplement pas eu l’opportunité et le soutien », a déclaré Chris Gutowsky, fondateur et directeur général de Cynisca. En 2023, 10 à 12 cyclistes féminines participeront à un programme complet de courses sur route avec Cynisca Cycling en tant qu’équipe féminine professionnelle continentale et sous licence américaine.

Brendan Quirk, PDG de USA Cycling

« Nous ne pourrions pas être plus excités pour le soutien de Cynisca à notre équipe nationale féminine et junior. USA Cycling s’engage à faire de plus de femmes des cyclistes d’élite, et ce partenariat est une étape cruciale vers nos objectifs à long terme aux Jeux de Paris 2024 et de Los Angeles 2028. Grâce à Cynisca, nous accueillerons une nouvelle équipe de femmes américaines en Europe, et nous renforcerons la prochaine génération de coureuses prometteuses ».

David Lappartient, président de l’UCI

« C’est une excellente nouvelle qu’une autre équipe rejoigne le peloton féminin. En tant que président de l’UCI, je suis vraiment ravi des progrès que nous avons réalisés pour le cyclisme féminin. Nous avons plus d’équipes que jamais, et ces équipes sont très compétitives. Nous avons également plus d’événements de haut niveau. Les femmes se sont faites un nom dans notre sport et nous émerveillent chaque jour avec leurs performances. L’UCI travaille très dur pour développer le cyclisme féminin et se réjouit du soutien qu’elle reçoit pour cela. Nous sommes impatients de suivre Cynisca Cycling alors que ses coureuses se lancent dans cette aventure nouvelle et passionnante. Je vous souhaite bonne chance sur les routes d’Europe ».