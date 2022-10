Stephen Delcourt, le manager de la FDJ Suez Futuroscope, s’exprime sur la saison 2022 qui s’achève. Une saison riche pour le cyclisme féminin, notamment au travers du premier Tour de France Femmes avec Zwift. La saison aura été prolifique pour la formation avec 17 victoires au compteur dont 8 en WorldTour.

« Cette saison est l’accomplissement d’un travail de fond qui est mené depuis plusieurs saisons, pour arriver à monter un groupe le plus solide possible, pour atteindre le plus haut niveau. Avec 17 victoires, dont 8 World Tour, avec 8 filles différentes, ça montre à la fois la densité et la force du groupe.

Cela a commencé dès janvier, jusqu’à notre dernière victoire en septembre. Nous avons réalisé une saison pleine avec des victoires mythiques comme la victoire de Cecilie sur le Tour, la victoire de Grace sur la Vuelta, la victoire de Marta sur les deux monuments que sont l’Amstel et la Flèche, et je retiendrais aussi la première victoire de l’équipe d’une course par étapes World Tour avec Cecilie remportant le Tour de Scandinavie.

Tout au long de la saison, nous avons été de manière forte et collective, acteurs de chaque grande course. À l’image de notre seconde place à Liège où l’on a tout tenté pour renverser la course, et même si nous ne terminons que deuxième à l’arrivée, c’est une course très accomplie.

La visibilité de notre discipline s’est accrue fortement en 2022, avec le Tour de France. Les chiffres sont énormes, le nombre de spectateurs sur les bords de route est inimaginable ! Ce succès populaire fait que le cyclisme féminin est en train de grandir et que les équipes vont être de plus en plus fortes. On veut rester l’une des meilleures équipes au monde. On a mis 17 ans pour atteindre ce niveau, maintenant, il faut le stabiliser, continuer à garder cette dynamique avec un groupe qui changera très peu en 2023, avec deux arrivées et un départ.

L’objectif maintenant, va être de renforcer nos points forts et de gommer nos points faibles pour construire une histoire à long terme avec des partenaires internationaux, nationaux et territoriaux, fidèles et puissants! »