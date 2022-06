Wout Van Aert (Jumbo-Visma) s’est imposé au sprint lors de la première étape du Critérium du Dauphiné. Le champion de Belgique a devancé Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) et Sean Quinn (EF Education-EasyPost). Hugo Page (Intermarché-Wanty-Gobert) et Edvald Boassen-Hagen (Team TotalEnergies) complètent le top 5. Wout Van Aert s’empare également de la tête du classement général.

La réaction de Wout Van Aert

« J’étais bien placé. Ce n’était pas facile de rester devant Ethan Hayter. L’équipe m’a gardé devant toute la journée. Je me sentais bien dans les montées. J’ai beaucoup travaillé ces dernières semaines. J’espère que je pourrai garder le maillot de leader quelques jours et ensuite le passer à Primoz. Les étapes à venir me conviennent, donc on verra jusqu’où je peux aller. Ce n’est pas acquis, car le parcours est difficile tous les jours. Aujourd’hui a confirmé que nous sommes sur la bonne voie concernant la préparation de notre Tour. J’espère que nous pourrons continuer sur cette lancée dans les prochains jours. »

