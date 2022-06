Alexis Vuillermoz (Team TotalEnergies) s’est imposé lors de la deuxième étape du Critérium du Dauphiné. Le Jurassien a battu au sprint ses compagnons d’échappée. Il devance Anders Skaarseth (Uno-X Pro Cycling Team) et Olivier Le Gac (Groupama-FDJ). Derrière, le peloton n’est pas parvenu à rentrer et termine à 5 secondes. C’est Wout Van Aert qui règle le sprint du peloton et qui prend la 6ème place. Alexis Vuillermoz fait coup double et s’empare du maillot jaune de leader du classement général.

La réaction d’Alexis Vuillermoz

« C’est incroyable. J’ai passé des saisons très compliquées. Je suis passé chez TotalEnergies, on m’a permis de retravailler mes qualités premières de puncheur et ça marche plutôt bien depuis le début de saison. Aujourd’hui, je n’y croyais pas vraiment. D’ailleurs, au briefing, c’était clair : tout le monde devait suivre les attaques sauf Edvald et moi. Et j’ai vu que le coup il partait, je me suis dit tant pis, allez on y va. C’est le vélo que j’aime un peu instinctif. J’ai essayé de me faire plaisir et ça m’a souri. Porter le maillot jaune, ça va être du bonheur demain même si je pense que ça va être dur de le conserver avec l’arrivée au sommet et les efforts consentis aujourd’hui ».

Les classements du Critérium du Dauphiné