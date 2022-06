Arnaud De Lie (Lotto-Soudal) a remporté le Tour de Limbourg ce lundi. Le sprinter belge de 20 ans a devancé dans un sprint en bosse Simone Consonni (Cofidis) et Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe). Milan Menten (Bingoal Pauwels Sauces WB) et Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) complètent le Top 5. Il s’agit de la 6ème victoire d’Arnaud De Lie chez les professionels, sa 3ème en 8 jours après la Marcel Kint Classic et la Flèche de Heist.

