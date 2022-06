David Gaudu (Groupama-FDJ) s’est imposé lors de la 3ème étape du Critérium du Dauphiné. Le grimpeur français a réglé au sprint le groupe des favoris. Il devance Wout Van Aert (Jumbo-Visma), qui pensait avoir gagné, et Victor Lafay (Cofidis). David Gaudu signe sa deuxième victoire en 2022 après son succès lors de la 2ème étape du Tour d’Algarve. Wout Van Aert se console en reprenant le maillot jaune de leader à Alexis Vuillermoz (Team TotalEnergies), distancé dans la dernière ascension.

La réaction de David Gaudu

« J’étais un peu loin, je me suis dit ça ne va pas le faire. Et à 500 mètres, je vois Kévin (Geniets) qui revient et du coup je prends sa roue. Quand ça lance, je suis un peu enfermé, mais je sentais que j’avais de la force alors j’ai tout mis. Je reviens sur Wout à l’aspiration et je me dis je vais aller le bouffer. Au final, j’arrive à aller le bouffer. Après toutes les galères que j’ai eues au mois de mars, c’est une explosion de joie. J’étais à la recherche d’une victoire comme ça depuis le début de l’année. Ça promet pour la suite, les jambes avaient l’air de plutôt bien répondre dans la montée. »

Les classements du Critérium du Dauphiné

