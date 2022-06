Hier avait lieu le grand départ de l’édition 2022 du Women’s Tour. Cette course avait marqué, la saison dernière, l’histoire de l’équipe avec la troisième place de Clara Copponi qui en faisait le premier podium de l’équipe sur une course à étapes World Tour.

Cette année, Clara avait d’autant plus à cœur de briller sur cette course, revenue à la compétition fin mai suite à sa chute, elle a remporté le sprint à Bury-Saint-Edmunds. Elle s’empare également du maillot jaune, de leader du classement général et du maillot rose, de leader du classement par points.