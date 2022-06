Lorena Wiebes (Team DSM) a remporté au sprint la deuxième étape du Women’s Tour à Harlow ce mardi.

Elle devance Barbara Guarischi (TeamMovistar) et Shari Bossuyt (CANYON//SRAM Racing). La vainqueur de la première étape, Clara Copponi, s’est classée sixième et a conserve la tête du général. Grâce aux bonifications des sprints intermédiaires, Maike Van der Duin (Le Col – Wahoo) prend la deuxième place du général. Wiebes est maintenant troisième, à 4″.

La réaction de Lorena Wiebes

« Nous n’avons eu aucun problème aujourd’hui, nous étions bien ensemble devant dans les sprints intermédiaires. À six kilomètres de l’arrivée, il y a eu une chute et seules Franzi [Koch] et moi étions dans le petit peloton après, mais heureusement, Megan [Jastrab] et Charlotte [Kool] sont revenues. Nous étions un peu coincées au milieu de la route avant le sprint, alors j’ai trouvé un peu ma propre sortie et dans la dernière ligne droite, les filles m’ont retrouvé et m’ont parfaitement installé. Nous pouvons être très fières de nous et nous attendons avec impatience les prochaines étapes maintenant ».

