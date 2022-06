Sur le contre-la-montre dessiné entre Montbrison et la Bâtie d’Urfé, le match était annoncé entre les deux plus gros rouleurs du moment, capables de faire parler leur puissance de feu sur un parcours ultra-roulant de 32 kilomètres qu’ils ont affronté et avalé à plus de deux heures d’intervalle, dans des conditions météo identiques et à une vitesse quasiment égale… à deux secondes près. Au bout de l’exercice, c’est le coureur italien d’Ineos Grenadiers Filippo Gannaqui s’impose et fait valoir son statut de champion du monde de l’exercice.

Wout van Aert, qui avait précisément fait les frais des qualités de rouleur de Filippo Ganna aux Mondiaux de Bruges, connaît aujourd’hui sa troisième frustration de la semaine après avoir été battu par Alexis Vuillermoz à Brives-Charensac et de façon encore plus cruelle à Chastreix-Sancy par David Gaudu. Le Belge conserve le maillot de leader, avec 53’’ d’avance au général sur un autre Italien, Mattia Cattaneo, tandis que son coéquipier Primoz Roglic prend place sur le podium provisoire à 56’’. Le champion olympique slovène du chrono a été le plus performant des candidats à la victoire finale.

Classement de la 4ème étape du Critérium du Dauphiné

Vidéo : Wout Van Aert viens féliciter Filippo Ganna