Lorena Wiebes a profité du mauvais temps et du terrain vallonné autour de la forêt de Dean dans le Gloucestershire pour remporter deux victoires consécutives sur le Women’s Tour.

La coureuse de l’équipe DSM a une fois de plus prouvé qu’elle était la sprinteuse la plus rapide du peloton. Profitant d’un départ impressionnant de sa coéquipière et coureuse locale, Pfeiffer Georgi, pour s’imposer confortablement. Elle devance Alex Manly (Team BikeExchange – Jayco) et Coryn Labecki (Team Jumbo – Visma).

La victoire permet à Wiebes, qui a remporté quatre des six dernières étapes du Women’s Tour depuis la course de l’année dernière, de prendre le maillot jaune des leaders et le maillot à points de Breast Cancer Now.

Les chances de Wiebes de faire un doublé semblaient minces à 20 kilomètres de l’arrivée, car elle a été abandonnée par le peloton sous la pression de l’équipe Canyon//SRAM Racing de Kasia Niewiadoma dans une montée non classée près de Littledean. Cependant, un manque de cohérence dans le groupe de tête réduit – qui contenait tous les favoris d’avant la course – a permis à Wiebes et à ses coéquipiers de l’équipe DSM de rejoindre le groupe de tête à neuf kilomètres de l’arrivée.

Lorena Wiebes « Aujourd’hui était une étape difficile, avec des attaques dès le début de la course ».

« Les filles ont fait un excellent travail en réagissant à toutes ces attaques. Dans les premières montées, nous étions en bonne position et Leah [Kirchmann] et Franzi [Koch] ont maintenu le rythme à cause de l’échappée. Dans l’avant-dernière montée, j’étais avec Charlotte [Kool] et Pfeiffer [Georgi] dans le deuxième groupe, mais lorsque nous avons entamé la dernière montée, elles ont ramené le premier groupe. Le peloton s’est à nouveau divisé et Megan [Jastrab] et moi nous sommes retrouvées dans le groupe des poursuivantes. Megan a fait un effort très fort pour me ramener dans le groupe de tête et les choses ont ensuite ralenti. Dans les cinq derniers kilomètres, Pfeiffer et Megan sont revenues à l’avant et ont fait une belle course finale et je suis vraiment heureuse de la terminer pour elles. Je suis vraiment fière de mes filles et de tout le travail qu’elles ont fait aujourd’hui. Nous allons tout faire demain pour essayer de faire un triplé ».

Le classement de la 3ème étape du Women’s Tour