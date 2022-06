Grace Brown (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope) s’est imposée lors de la quatrième étape du Women’s Tour. L’Australienne a été la plus rapide lors d’un sprint à trois. Le trio de tête s’est détaché à 5 kilomètres de l’arrivée. Elle devance Katarzyna Niewiadoma (CANYON//SRAM Racing) et Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo). Derrière, le peloton termine à 1:16″. Grace Brown s’empare de la tête du classement général et prend le maillot jaune à Laurena Wiebes (Team DSM).

La réaction de Grace Brown

« Je voulais être agressive dans le final. Je suis soulagée parce que c’est ma première victoire de l’année et que je la voulais depuis un moment. Je n’étais pas trop inquiète [d’avoir été rejointe par Niewiadoma et Longo Borghini], c’était en fait plutôt bien parce que vous avez plus de chances de creuser l’écart si vous êtes trois. Évidemment, je veux être devant dans la montée finale [demain]. Si je termine avec les meilleures grimpeuses, j’espère pouvoir conserver le maillot. »

Les classements du Women’s Tour