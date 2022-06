Tooo Cycling viens d’annoncer le lancement de son feu arrière avec caméra intégrée. La lumière rouge permet d’être visible à plus de 1600 mètres et la caméra permet jusqu’à 9h30 d’enregistrement en HD 1080p @60fps avec un angle de vision à 105°. Cette dashcam pour vélo crée une protection instantanée des fichiers en cas de crash. Elle est aussi étanche à l’immersion IPX5. Le tout pour une dimension de 7,3cm et un poids contenu de 90,4 grammes.

Caractéristiques techniques TOOO CYCLING DVR80 :

• Compatibles avec toutes les tiges de selle de vélos existantes sur le marché.

• Lumière rouge de position entièrement intégrée visible à plus de 1600 mètres de

distance.

• Durée d’enregistrement vidéo en Haute Définition : 9h30

• Enregistrement de fichiers audio et vidéo HD 1080P @30-60 FPS automatiquement

protégés en cas d’accident grâce à sa technologie brevetée intégrée de détection

de crash.

• Le capteur de lumière de la caméra offre des images haute définition même dans

des conditions de très faible luminosité grâce à la qualité du capteur de caméra

SONY IMX 323 CMOS.

Vous retrouverez prochainement le test de cette Dashcam vélo dans notre rubrique matériel.