Egan Bernal a publié hier sur Twitter une vidéo de lui en train de réaliser son premier sprint depuis le grave accident qu’il avait subi en Janvier dernier et qui lui avait pratiquement coûté la vie. Depuis 5 mois le coureur colombien nous partage sa rapide récupération et a d’ores et déjà annoncé qu’il reviendrait rapidement à la compétition. En légende de sa vidéo Egan Bernal dit : « Difficile ne veut pas dire impossible. Cela signifie que vous allez devoir travailler dur. »

La vidéo d’Egan Bernal au sprint