Valentin Ferron (Team TotalEnergies) s’est imposé lors de la 6ème étape du Critérium du Dauphiné. Membre de l’échappée matinale, qui a résisté au retour du peloton, il est sorti dans le dernier kilomètre. Ferron devance Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM) et Warren Barguil (Arkéa-Samsic). C’est la deuxième victoire d’étape du Team TotalEnergies sur ce Dauphiné après le succès d’Alexis Vuillermoz. Wout Van Aert conserve son maillot jaune de leader avant les deux dernières étapes de montagne ce week-end. 8ème au général ce matin, Juan Ayuso (UAE Team Emirates) n’a pas pris le départ de cette 6ème étape (malade).

La réaction de Valentin Ferron

« C’est énorme. C’est beaucoup de travail. Tous les jours, on espère gagner des courses. Sur une course World Tour, c’est vraiment quelque chose d’exceptionnel. Il faut savourer, je pense que dans une carrière, il n’y en aura pas beaucoup. C’est une grosse satisfaction pour une carrière sportive. On était une belle échappée. Je savais que je n’étais pas le meilleur au sprint. J’ai vu qu’il y avait un petit temps de temporisation. Je me suis mis derrière, j’ai giclé et après j’ai tout mis jusqu’à la ligne et ça l’a fait, c’est génial. »

Warren BARGUIL – 3ème à Gap.

« On était presque entre Français aujourd’hui. On s’est bien entendu toute la journée. Quand Valentin Ferron attaque à 500 mètres de la ligne, je pense que ce n’était pas à moi d’aller le chercher. Lorsque je gagne à Tirreno-Adriatico, il était avec moi devant, aujourd’hui c’est son tour. Troisième c’est frustrant, on ne peut pas gagner à chaque fois que l’on se retrouve en échappée. Malgré tout, je vois que les jambes sont bonnes et c’est de bonne augure pour les prochaines semaines. Place à un week-end difficile et j’espère récupérer très vite ! »

