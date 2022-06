Elisa Longo Borghini (Trak-Segafredo) s’est imposée lors de la 5ème étape du Women’s Tour. En haut de « The Black Mountain », elle devance au sprint Katarzyna Niewiadoma (CANYON//SRAM Racing) et la leader du général, Grace Brown (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope). L’australienne, vainqueur la veille, conserve son maillot jaune. Longo Borgini signe son 2ème succès en 2022 après Paris-Roubaix.

» J’ai l’impression d’avoir déjà gagné une étape quand nous avons gagné en 2019 avec Lizzie [Deignan] donc c’est un sentiment très agréable « , a déclaré Longo Borghini après l’étape.

« Il y avait beaucoup de vent dans la montée et surtout un vent de face donc vraiment difficile de faire la sélection. A la fin, j’ai juste fait confiance à mon sprint et je suis allé à 150 pour mettre plein gaz. Je voulais juste gagner parce que je voulais récompenser tout le travail d’équipe que mon équipe a fait. Nous étions vraiment engagés dès le début de la course.

« Pour le moment, je veux me détendre et profiter de la victoire, et puis demain est demain. Nous y penserons demain. »

Les classements du Women’s Tour