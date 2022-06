Marc Hirschi (UAE Team Emirates) s’est imposé lors du Grand Prix du canton d’Argovie ce vendredi. Sorti en compagnie de 6 autres coureurs dans le final, le Suisse devance au sprint Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) et Andreas Kron (Lotto-Soudal). C’est la deuxième victoire pour Hirschi en 2022 après son succès sur le Per Sempre Alfredo au mois de mars.

La réaction de Marc Hirschi

« C’était une course vraiment difficile et je suis vraiment ravi de la gagner. C’était mouvementé et très rapide toute la journée. Avec un peu plus de 200 m à faire, j’y suis allé et j’ai eu un peu de vent de dos. Je cours ici en Suisse et c’est agréable d’être ici devant ma famille et mes amis. C’est un bon signe pour l’équipe avant le Tour du Suisse. »

Le classement du Grand Prix du canton d’Argovie