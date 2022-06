Lorena Wiebes (Team DSM) a remporté la 6ème et dernière étape du Women’s Tour. La Néerlandaise a signé sa troisième victoire depuis le début de la compétition. Elle devance au sprint Clara Copponi (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope) et Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo). Vainqueur la veille, la championne d’Italie prend 4″ de bonification et s’adjuge le classement général de l’épreuve pour 1″ devant Grace Brown (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope).

S’exprimant après avoir endossé pour la première fois le maillot jaune de leader de la course, Elisa Longo Borghini a déclaré :

« C’est un grand soulagement de gagner cette course, car le printemps a été étrange pour moi. Maintenant, je suis de retour à mon niveau normal. C’est agréable de gagner un classement général, cela ne m’est pas arrivé souvent dans ma vie. Ce n’est que le troisième tour que je remporte, celui-là fait partie des plus importants.

Nous avions décidé d’aller au sprint intermédiaire, et j’étais quatrième, donc je me suis dit « ok, c’est la deuxième place et c’est tout ». Mais tous mes coéquipiers m’ont remonté le moral et m’ont dit qu’on essaierait à l’arrivée et qu’on ferait la tête pour toi. Je doutais vraiment, mais quand vous voyez une telle équipe qui est motivée et qui croit vraiment en vous, vous avez envie de tout leur rendre.

« Au final, ils ont tous fait un travail parfait et Audrey [Cordon-Ragot] m’a mené dans les 500 derniers mètres. Je sais que dans les virages je suis bonne, et j’ai laissé certains coureurs devant moi prendre leur aspiration, et j’ai fait mon propre sprint.

« Nous savions que le final était assez technique et nous l’avons étudié ce matin avec Ina Teutenberg. C’est aussi pour cela qu’à la fin, je pense qu’ils ont tous cru que je pouvais le faire à cause des virages. Mais encore une fois, je dois donner un grand merci à mon équipe Trek – Segafredo.

» Lizzie [Deignan] m’a envoyé un gentil message hier et m’a dit de me souvenir de mon sprint en 2019. C’était une bataille tellement serrée encore une fois avec Kasia Niewiadoma et elle l’a fait, donc oui, c’était sympa d’avoir des nouvelles d’elle à ce sujet. «

