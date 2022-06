Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) s’est imposé lors de la 8ème et dernière étape du Critérium du Dauphiné. Le Danois a remporté l’étape, main dans la main, avec son coéquipier et maillot jaune, Primoz Roglic. Les deux hommes ont attaqué à 5 kilomètres du sommet du plateau de Solaison.Ils devancent de 15″ Ben O’Connor (AG2R (Citroën Team), auteur d’une très belle montée. Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) et Ruben Guereiro (EF Education-EasyPost) complètent le top 5 de l’étape.

Roglic remporte son premier Critérium du Dauphiné

Le Slovène s’est adjugé le classement général du Critérium du Dauphiné. C’est la première fois qu’il remporte l’épreuve. La formation Jumbo-Visma signe un doublé au classement général avec la deuxième place de Jonas Vingegaard. Derière, Ben O’Connor prend une belle 3ème place pour la formation AG2R Citroën Team. Les deux coureurs de la Bahrain Victorious, Damiano Caruso et Jack Haig, complètent le top 5 du général. 35ème de la dernière étape à plus de 7 minutes, David Gaudu (Groupama-FDJ) termine ce Dauphiné à la 17ème place du classement général.

La réaction de Jonas Vingegaard

« C’était assez incroyable. C’était le plan que nous avions, je devais attaquer et Primoz devait me suivre, nous voulions voir si on était capables de lâcher tout le monde. On a réussi et on peut être fiers de ce que nous avons fait. Pendant les classiques, ça ne s’est pas très bien passé pour moi, mais je suis très heureux d’être de retour à un très haut niveau. C’est l’une des plus grandes courses au monde, alors remporter une étape et terminer 2e du général, c’est forcément énorme. Finir 1 et 2 sur le Tour, ce serait extraordinaire, mais la concurrence ne sera pas la même, ce sera encore plus dur. J’espère que l’un d’entre nous pourra gagner. » ».

Les classements du Critérium du Dauphiné