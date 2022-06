Marta Cavalli (FDJ – Nouvelle Aquitaine – Futuroscope) s’est adjugée la première édition du Mont Ventoux Dénivelé Challenge Féminin. Après avoir placé une attaque à 2,5 kilomètres du sommet, elle s’est envolée jusqu’à la ligne d’arrivée et l’observatoire du Mont Ventoux. Sur la ligne, elle devance Clara Koppenburg (Cofidis) et la championne de France, Evita Muzic (FDJ – Nouvelle Aquitaine – Futuroscope).

La réaction de Marta Cavalli

« On avait bien préparé cette course. J’étais en stage la semaine dernière, mais je pensais déjà à la course d’aujourd’hui et ma tête était déjà dans le Mont Ventoux ! J’aimerais vraiment remercier l’organisation qui nous a permis de faire une course comme celle-là. Je pense qu’aujourd’hui on a fait un très beau travail avec l’équipe. Nous avons contrôlé toutes les ascensions, nous étions toujours devant et nous avions prévu les derniers kilomètres. Si je le sentais bien, je pouvais attaquer, et c’est ce que j’ai fait. Les derniers kilomètres m’ont paru assez longs, car nous étions tout de même en haute altitude, mais je me suis sentie bien et j’ai retrouvé les bonnes sensations que j’avais eues en stage de montagne. Je suis très heureuse de cette victoire et je suis très contente d’offrir à l’équipe une nouvelle première place. »