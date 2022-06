Daryl Impey (Israel – Premier Tech) s’est imposé au sprint lors de la 4ème étape du Tour de Suisse. Le Sud-Africain a réglé au sprint un groupe de 59 coureurs. Le coureur de 37 ans devance Michael Matthews (Team BikeExchange – Jayco) et Soren Kragh Andersen (Team DSM). Distancé dans les plus gros pourcentages de la dernière difficulté, le leader de la course, Stephen Williams (Bahrain-Victorious), est parvenu à réintégrer le peloton. Il conserve son maillot jaune.

