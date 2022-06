Mads Pedersen (Trek-Segafredo) s’est imposé au sprint lors de la 1ʳᵉ étape du Tour de Belgique. Il devance les Belges Tim Wellens (Lotto-Soudal) et Jasper Philipsen (Alpecin-Fénix). Côté Français, Florian Sénéchal (Quick-Step Alpha Vinyl) et Axel Zingle (Cofidis) prennent la 7ᵉ et 8ᵉ place. Pedersen s’empare également de la tête du classement général. L’ancien champion du monde signe son 5ᵉ succès en 2022, le 9ᵉ pour son équipe Trek-Segafredo.

