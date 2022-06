La formation Jumbo-Visma ne prendra pas le départ de la 5ᵉ étape du Tour de Suisse ce jeudi. Touchée par le Covid, l’équipe se retire de la course. Le meilleur coureur de l’équipe au classement général, Sepp Kuss, occupait la 7ᵉ place du classement général à 10″ du leader.

« L’équipe Jumbo-Visma ne se présentera pas aujourd’hui au départ de la cinquième étape du Tour de Suisse. La raison en est que malgré toutes les précautions, le Covid s’est à nouveau glissé dans l’équipe. Dans l’intérêt de la santé des coureurs et du staff et pour protéger le peloton et la course, la direction médicale et sportive de la formation néerlandaise considère le retrait de la course suisse comme la décision la plus sage. L’équipe Jumbo-Visma ne révèle pas qui a été victime de l’infection covid. Pour l’instant, la situation n’a aucune conséquence sur la présélection du Tour de France, même s’il faut attendre et voir ce qui se passera dans les prochains jours », précise l’équipe.