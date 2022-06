Le Covid continue de décimer les formations du Tour de Suisse. Après le retrait de la Jumbo-Visma et d’Adam Yates hier, c’est au tour du leader de la course, Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), de quitter le Tour de Suisse. Positif au Covid, le vainqueur de la 5ᵉ étape, ce jeudi, se retire avec son coéquipier Anton Palzer, lui aussi positif. « Malheureusement, Aleksandr Vlasov et Anton Palzer ne prendront pas le départ du Tour de Suisse aujourd’hui, en raison de leurs tests Covid positifs lors des tests de routine », a précisé la Bora-Hansrgohe.

