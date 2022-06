Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) a remporté au sprint la 5ᵉ et dernière étape du Tour de Belgique. Le Néerlandais devance Jasper Philipsen (Alpecin-Fénix) et Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert). Belle journée pour la Quick-Step Alpha Vinyl, qui remporte également le classement général de l’épreuve avec Mauro Schmid. Il devance Tim Wellens (Lotto-Soudal) et Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert).

Les classements du Tour de Belgique