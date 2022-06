Quelques semaines après son abandon sur le Giro, Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert) reprendra la compétition cette semaine à l’occasion des Championnats d’Érythrée de cyclisme sur route. Pour rappel, il avait abandonné le Tour d’Italie après avoir reçu le bouchon de la bouteille de Prosecco dans l’œil en fêtant sa victoire sur le podium.

Biniam Girmay aligné sur le contre-la-montre et la course en ligne

The next races for Biniam Girmay ⤵️ 🇪🇷 National Championships ITT

🇪🇷 National Championships RR pic.twitter.com/wPbCUiGxGS — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) June 20, 2022

Pour son retour à la compétition, Girmay sera au départ du contre-la-montre, ce vendredi 24, et de la course en ligne, dimanche 26. Girmay tentera de décrocher le maillot de champion d’Érythrée pour la première fois de sa carrière. C’est la deuxième fois qu’il participe aux championnats nationaux. En 2019, alors qu’il n’avait que 19 ans, il avait terminé 6ᵉ du contre-la-montre et 8ᵉ de la course en ligne.