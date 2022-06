L’équipe Jumbo-Visma a dévoilé, ce mardi, l’identité des 8 coureurs qui prendront le départ du Tour de France. Sans surprise, les deux leaders de la formation, Roglic et Vingegaard, seront de la partie. Pour les accompagner en montagne, Tiesj Benoot, Sepp Kuss et Steven Kruijswijk seront présents. Pour épauler Van Aert sur les sprints, Christophe Laporte a également été retenu. Nathan Van Hooydonck complète la liste des coureurs engagés.

🇫🇷 #TDF2022

From 🇩🇰 to 🇫🇷!

Our team for the upcoming Tour de France⤵️ pic.twitter.com/7ekdS2w0II

