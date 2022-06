Après sa terrible chute à l’entraînement, qui l’a plongé dans le coma pendant 4 mois, Amy Pieters a repris conscience fin avril. Dans un entretien accordé à Nos, son père, Peter Pieters, a donné de ses nouvelles.

Presque 6 mois après sa grave chute, l’état de santé de la Néerlandaise Amy Pieters continue de s’améliorer jours après jours. « Il y a peu de progrès. Elle est en convalescence à Dordrecht, mais elle est maintenant à la maison le week-end. Elle a d’abord dû apprendre à respirer par elle-même, puis elle a dû apprendre à manger et maintenant elle mange complètement avec nous. La prochaine étape est qu’elle réapprenne à parler toute seule », indique Peter Pieters.

Ze zit weer naast haar vader aan tafel. Ze knikt naar hem, lacht af en toe instemmend. Soms is er een glimp te ontwaren van de oude @amypieters. Ze zal komende zaterdag haar nationale wielrentitel op de weg niet meer kunnen verdedigen. "Het is een hele lange weg." pic.twitter.com/oA2FgGwSQL — NOS Sport (@NOSsport) June 21, 2022

« Les médecins traitants voient aussi des progrès »

« Son bras droit et sa jambe droite, ce n’est pas encore possible. Elle a besoin d’aide pour tout. Mais nous gardons espoir. Les médecins traitants voient aussi des progrès. Elle comprend de plus en plus quand on lui demande quelque chose. Puis, elle acquiesce oui ou non. On remarque aussi de plus en plus qu’elle a retrouvé sa volonté. Qu’elle dit non de temps en temps. On ne peut rien faire pour le cerveau, disent-ils (les médecins). Il faut que ça se fasse automatiquement. Il faut refaire les connexions et ça prend du temps », précise le père de la championne des Pays-Bas 2021.