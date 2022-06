2 mois après sa terrible chute lors de Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe va reprendre la compétition. Ce dimanche, le double champion du monde sera au départ de la course en ligne des championnats de France. Il sera accompagné par ses deux coéquipiers à la Quick-Step Alpha Vinyl, Florian Sénéchal et du tenant du titre, Remi Cavagna.

Are you excited about this week's National Championships? Because we know we are!

Twenty-five of our riders will be in action over the next couple of days.

Check out who is racing what between Wednesday and Sunday: https://t.co/NZPWxBCvzA

