La formation AG2R Citroën Team a dévoilé, ce jeudi, l’identité des 8 coureurs qui prendront le départ du Tour de France dans 8 jours. Sans surprise, l’équipe sera articulée autour du leader, Ben O’Connor. 4ᵉ du Tour de France 2021, il sera accompagné par les grimpeurs Geoffrey Bouchard, Mickaël Cherel, Bob Jungels et Aurélien Paret-Peintre. Benoît Cosnefroy, Stan Dewulf et Oliver Naesen complètent la sélection.

Vincent Lavenu, manager général de l’équipe AG2R CITROËN :

« Nous prendrons le départ du Tour de France à Copenhague avec de belles ambitions. Depuis l’année dernière, Ben O’Connor nous a prouvé l’étendue de ses qualités. Avec lui, nous allons nous concentrer sur le meilleur classement général possible. Le gain d’une victoire d’étape sera aussi recherché avec l’ensemble de nos coureurs. C’est un Tour de France piégeux où il faudra être attentif, notamment en première semaine. Puis viendra la montagne où notre équipe pourra s’exprimer de belle manière. C’est un crève-cœur de ne pas sélectionner un champion comme Greg Van Avermaet. Il demeure un des plus grands coureurs du peloton et son implication dans son métier est remarquable. Cependant, le profil du Tour de France nous a paru pas tout à fait adapté à son profil actuel. La sportivité avec laquelle il a accueilli notre décision prouve encore un peu plus qu’il est un homme d’un grand professionnalisme et d’une classe rare ».