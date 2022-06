Bruno Armirail (Groupama-FDJ) a remporté le contre-la-montre des championnats de France, ce jeudi. Au terme des 44.3 km de course, l’Occitan devance Rémi Cavagna (Quick-Step Alpha Vinyl) et le tenant du titre, Benjamin Thomas (Cofidis). Non sélectionné pour le Tour de France 2022 par son équipe, Armirail signe sa première victoire chez les professionnels.

La réaction de Bruno Armirail

« C’est une immense journée. J’avais prévenu, j’étais venu pour le titre. Je suis super content. Je n’ai pas de mots. Comme vous le savez tous, je ne suis pas au Tour, donc ça a peut-être joué un petit peu. J’ai vu beaucoup de choses comme quoi je n’étais pas en forme au Dauphiné. Je suis arrivé au Dauphiné malade et j’ai failli ne pas prendre le départ. Je réponds de la meilleure des manières, comme quoi je sais rouler sur le plat et aussi grimper. Avoir le maillot bleu-blanc-rouge pendant un an sur les contre-la-montre, ça va être vraiment super. J’attendais ça depuis longtemps. »

Antoine Devanne champion de France amateur du contre-la-montre

Chez les amateurs, c’est Antoine Devanne (Vendée U) qui remporte le titre de champion de France. À 21 ans, le natif de Chôlet devance Corentin Ermenault (A.V.C Aix-en-Provence), +0:36″, et Pierre Thierry (WB-Faybolia Morbihan), +1:16″.

Le classement du championnat de France CLM Hommes