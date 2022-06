Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo) a remporté les championnats de France de contre-la-montre femmes. Au terme des 25.3 km de course, la Bretonne a devancé Juliette Labous (Team DSM), +0:27″ et Cédrine Kerbaol (Cofidis Women Team), +0:35″. C’est le 6ᵉ titre de championne de France de contre-la-montre remportée par Cordon-Ragot, vainqueur en 2016,2017,2018,2020, 2021 et désormais 2022).

La réaction d’Audrey Cordon-Ragot

« C’est encore un maillot de plus à ma collection. C’est ma discipline de prédilection. Ça représente la fin d’une longue galère. Le début de saison a été très compliqué pour moi, mais à force de persévérance, et grâce au soutien de mes proches, j’ai enfin réussi à connaître une belle journée sur le vélo. J’avais quand même le doute jusque sur la ligne de départ. Lors de l’échauffement, je me sentais bien. Je voyais Juliette (Labous) sur ma gauche et je me disais que c’est elle qu’il faudrait battre aujourd’hui. J’ai douté jusqu’au premier point intermédiaire et ensuite, j’ai déroulé », indique Audrey Cordon à nos confrères de Direct Vélo.

Le classement du championnat de France CLM Femmes