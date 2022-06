La formation DSM a annoncé aujourd’hui les noms des 8 coureurs qui seront alignés sur le Tour de France et il s’agit de Romain Bardet, Alberto Dainese, John Degenkolb, Nils Eekhoff, Chris Hamilton, Andreas Leknessund, Martijn Tusveld et Kevin Vermaerke. La formation vise des victoires d’étapes sur la Grande Boucle 2022.

L’entraîneur de l’équipe DSM, Matt Winston, a déclaré: « Nous attendons tous avec impatience le Tour de France 2022. Chaque jour, nous devrons être précis et cela commence dès le premier jour avec le TT à Copenhague qui est suivi d’un potentiel de vents de travers et d’étapes nerveuses dans le reste de notre séjour au Danemark. Nous passons ensuite en France où nous reprenons tout de suite du terrain avec des étapes délicates, notamment sur les pavés, où nous nous attendons à une grosse bagarre. Une partie médiane de la course difficile suit dans les montagnes qui se poursuit alors que nous nous dirigeons vers les Pyrénées avant la finale traditionnelle à Paris. Notre objectif principal pour les trois semaines est d’aller chercher des résultats d’étape. Nous nous concentrerons au jour le jour sur la progression de la course et élaborerons des plans pour déterminer où nous voyons que nos chances se situent. Nous avons un groupe de gars vraiment motivés et pleins d’ambitions »