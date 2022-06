La Bahrain-Victorious a dévoilé, ce vendredi, l’identité des 8 coureurs qui prendront le départ du Tour de France la semaine prochaine. Après la 3ᵉ place de Landa sur le Giro, l’équipe espère un premier podium sur le Tour de France avec ses deux leaders, Damiano Caruso et Jack Haig. Ils seront bien entourés avec Matej Mohoric, Dylan Teuns, Luis Leon Sanchez, Jan Tratnik, Kamil Gradek et Fred Wright.

Gorazd Štangelj, directeur sportif de l’équipe : « Notre objectif est de décrocher le premier podium de l’équipe au Tour de France, que nous avons raté de peu avec Landa en 2020. Nous avons sélectionné un groupe de coureurs très solide pour le Tour. Je pense que nous avons un groupe de coureurs pour relever tous ces défis difficiles et soutenir nos leaders, Jack et Damiano, pour atteindre notre objectif. Nous chercherons également des opportunités avec nos autres coureurs pour remporter des victoires d’étape ou nous aider à gagner du temps pour notre objectif global. Je suis convaincu que nous avons une équipe solide pour la course. »