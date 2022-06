Dès la saison prochaine, la Lotto Soudal Development Team (L’équipe espoirs de Lotto Soudal), évoluera en Continental, le 3ᵉ échelon du cyclisme professionnel.

Pour réduire l’écart avec l’équipe professionnelle et permettre aux jeunes coureurs d’évoluer au plus haut niveau, la Lotto Soudal Development Team va devenir une équipe Continental à partir de 2023. Cela signifie que l’équipe belge pourra participer à des courses plus prestigieuses du calendrier (1.1 ou 1.Pro).

Kurt Van de Wouwer, manager de l’équipe espoirs depuis 2007

« Le moment est venu de franchir le cap du niveau continental pour créer une meilleure synergie entre l’équipe espoirs et l’équipe WorldTour. Tout comme les années précédentes, nos coureurs espoirs pourront continuer à prendre part aux épreuves les plus prestigieuses. Comme le Giro U23, la Ronde de l’Isard ou le Giro Valle d’Aosta. À côté de ça, ils pourront également faire l’expérience de courses de niveau 1.1 ou 1.Pro. Ils auront l’occasion de se mesurer et d’apprendre aux côtés de coureurs pros. Nos jeunes talents belges, seront ainsi mieux préparés pour une éventuelle carrière professionnelle. »

Tim Wellens :

Passé professionnel après un passage de deux ans dans l’équipe de développement, Wellens précise : « Après la catégorie juniors, j’ai choisi de m’engager avec Davo-Lotto en 2010. Pourquoi ? Le programme international et varié était alléchant et convenait beaucoup mieux à mes qualités. J’ai beaucoup progressé grâce à cela et je suis passé professionnel en 2012. Quand on regarde la liste des coureurs devenus professionnels, on peut parler d’un projet réussi. La récente victoire d’étape et la deuxième place au général de Lennert Van Eetvelt ne sont d’ailleurs pas passées inaperçues parmi les coureurs du WorldTour. L’équipe de développement n’a fait que gagner en professionnalisme et ce passage au niveau continental ajoute encore une dimension supplémentaire. »